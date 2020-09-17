- Türk Telekom ve Saran Grup'tan önemli işbirliği

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Tivibu, Türkiye'nin spor merkezi olacak"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkan Sadettin Saran:

"Süper Lig yayını için ilgimiz olduğunu federasyona bildirdik"

İSTANBUL - Türk Telekom ile Saran Group arasında yapılan anlaşma sonrasında Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Önal, Tivibu'nun bu anlaşmayla Türkiye'nin spor merkezi olduğunu söylerken, Sadettin Saran ise Süper Lig yayınları için ilgileri olduğunu ifade etti.

Türk Telekom ile Saran Group arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Bu anlaşmayla birlikte Türk Telekom'un spor içeriğinin önemli bir gelişme kaydettiğini söyleyen Önal, "Türk Telekom bünyesinde sinema, dizi, spor içeriklerinden oluşan bir platforma sahip. Şu ana kadar 15 olan spor içerikli kanal sayımız 17'ye çıkacak. Saran Grup'la anlaşma yaptığımız S Sport ve NBA TV'nin yanı sıra S Sport 2 ve EDGEsport kanallarının katılımı sağlandı. 2 kanal olarak görülebilir ama içerik olarak büyük bir zenginlik söz konusu. Doyurucu bir içerik var. Zaten güçlü olan Tivibu Spor içeriği, bu anlamda Türkiye'nin spor merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu.

5G teknolojisiyle ilgili de konuşan Önal, "5G için fiber altyapı çok önemli ve Türkiye'de en uzun fiber omurgaya sahip operatör de Türk Telekom. Altyapıdaki fiber, üst yapıdaki zenginleştirilmiş hamlelerle beraber yeni nesil teknolojileri Türkiye'ye getirecektir. Yeni teknolojiyle görüntüleri uyduya çıkmadan hızlı şekilde aktarıyoruz. VAR sisteminin altyapısı da Türk Telekom'dan sağlanıyor. 5G teknolojisinin yaygınlaşması için çığır açan öncelikleri Türk Telekom'da görmeye devam edeceğiz. En kısa sürede Türkiye'de 5G'nin buluşması için bütün operatörler olarak devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Saran: "Yayınlara talibiz"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, amaçlarının Türk sporseverlere içerik sağlamak olduğunu belirterek, "Ne kadar çok insana ulaştırırsak bu bizi çok mutlu eder. Digitürk de önemli ama prensipler de önemli. Sözleşmelere uyulmayınca böyle bir durum çıktı ortaya. Şimdilik iyi niyetle Bein'in sözleşmelere uymasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig yayın haklarıyla ilgili olarak ilgilerinin olup olmaması hakkında da konuşan Sadettin Saran, "Esasında bunları konuşmak için erken. Mevcut sözleşme devam ediyor. Varsayımda bulunursak ve ileride ihale açılırsa, biz ilgimiz olduğunu federasyona belirttik. Bu işe talibiz. ya kendimiz ya da ortak bir konsorsiyumla. Bizim için heyecan verici bir gelişme olur. Bugün Türk Telekom ve S Sport için buradayız. Bunları şu anda konuşmak yanlış olur. Bunları ayrıca konuşuruz" açıklamasında bulundu.