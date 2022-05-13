Türk Telekom ve Starbucks, internet için güçlerini birleştirdi! - Son Dakika
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Türk Telekom ve Starbucks, internet için güçlerini birleştirdi!

13.05.2022 14:26
Türk Telekom ve Starbucks, internet için güçlerini birleştirdi!

Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını ziyaret eden tüm misafirleri için sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti için Türk Telekom ile anlaştı.

Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını ziyaret eden tüm misafirleri için sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti için Türk Telekom ile iş birliğine gitti. Şirket, tüm Starbucks misafirlerine kaliteli, hızlı ve güvenli internet deneyimi yaşatmak için çalışmalara başladı.

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Türk Telekom WiFi deneyimi şimdi Starbucks mağazalarında

Türk Telekom; stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce lokasyonda bulunan Türk Telekom Wi-Fi noktalarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Starbucks'ın Türkiye'nin 50 ilindeki 580 mağazasında misafirlerine sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti, Türk Telekom tarafından sağlanacak.

Türk Telekom ve Starbucks, internet için güçlerini birleştirdi!

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser şunları söyledi:

Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımımızla çözümler sunmaya devam ediyoruz.  Özellikle, çevrim içi etkinliklerin arttığı ve birçok şirketin uzaktan çalışma modelini tercih ettiği bu dönemde, teknolojimizi seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Türkiye genelinde binlerce WiFi noktasında günlük ortalama 30 bin kullanıcı toplam 17 TB (Terabayt) trafik yaratarak WiFi servisinden yararlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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