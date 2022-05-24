Türk Telekom yeni güvenlik hizmetini duyurdu

Türk Telekom, her geçen gün değişen siber atak türlerine karşı geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayan ve sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi ile 'Yeni Nesil Uç Nokta Güvenliği'ni hayata geçirdi.

Türk Telekom Paylaşımlı EDR+ servisi, kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlıyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarının güvenliğini sağlıyor ve bilgisayar, sunucu, istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

Türk Telekom siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor!

Türk Telekom uçtan uca güvenlik çözümleri

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu konu hakkında şunları söyledi;

" Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak, hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımız ile sağlıyoruz.

EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz"

Diğer yandan Türk Telekom, analiz ve müdahale imkanı sunan bir modeli de hayata geçirdi.

Bu kapsamda; son kullanıcı cihazları üzerindeki olası güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı tespit eden, engelleyen ve saldırılar hakkında analiz sunan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) servisleri bir araya getirilerek, kullanıcıların faydasına yönelik yeni bir servis oluşturuldu.