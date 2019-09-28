Son Dakika Haberleri: Türk Telekom yeni sezona Galatasaray galibiyetiyle başladı!
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Türk Telekom yeni sezona Galatasaray galibiyetiyle başladı!

1 saat önce

Salon: Ankara SporHakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin ÇelikTürk Telekom: Nicholas Johnson xx 14, Ronald Jordan Hunter xxx 17, Muhammed Mustafa Baygül x 2, Polat Kaya x, Metin Türen xxx 8, Şafak Edge xx 7, Moustapha Fall xx 9, Ercan Bayrak x, Akif Egemen Güven x, Enes Berkay Taşkıran...

Türk Telekom yeni sezona Galatasaray galibiyetiyle başladı!, System.String[]

Salon: Ankara Spor


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin Çelik


Türk Telekom: Nicholas Johnson xx 14, Ronald Jordan Hunter xxx 17, Muhammed Mustafa Baygül x 2, Polat Kaya x, Metin Türen xxx 8, Şafak Edge xx 7, Moustapha Fall xx 9, Ercan Bayrak x, Akif Egemen Güven x, Enes Berkay Taşkıran xx 3, Kyle Gregory Wiltjer xx 13, Terrance Orlando Campbell JR. xx 5


Başantrenör: Burak Gören


Galatasaray Doğa Sigorta: Gregory Vernon Whittington xx 12, Aaron Malik Harrison xxx 19, Hasan Emir Gökalp x, Yiğit Arslan x 3, Can Korkmaz x 5, Lazeric Jones x 5, Ege Arar x 2, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x, Benjamin Alexander Moore xx 11, Zachary Elias Auguste x 1, Hüseyin Göksenin Köksal x 8


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 20-12 (Türk Telekom lehine)


Devre: 39-33 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 56-52 (Türk Telekom lehine)


Türk Telekom, Serkan Emlek, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:06 
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