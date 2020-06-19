Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı - Son Dakika

Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı.

Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı, System.String[]

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un ithalat ödemelerinde Çin yuanı kullanarak öncülük ettiği bu uygulama iki ülke firmalarının ticaretinde üçüncü ülke parası yerine Türk lirası ve yuanın kullanılmasının önündeki engellerin kalkmış olması sonucu gerçekleşti.

Uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülke ve şirket, maliyet avantajı ve daha düşük risk nedeni ile ikili sözleşme ve ödemelerinde yerel para birimlerini kullanmayı tercih ediyor.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası, ikili ticarette yerel paranın kullanılması amacıyla ihtiyaç duyulan teknik altyapıyı oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapının pratik çerçevesi, Türk Telekom'un Çin firmaları ile yapacağı ticari işlemleri, üçüncü ülke para birimi mecburiyeti olmadan yerel para ile yapılmasına imkan sağlıyor.

Türk Telekom, bu altyapıyı etkin bir şekilde kullanarak, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji ürünlerinde yerel para üzerinden ödemelere başladı.

Yerel para cinsinden ilk ticari işlemlerin tamamlaması, ikili ticari ilişkilerde üçüncü para birimlerine bağımlılığın azaltılması vizyonu doğrultusunda yeni bir aşama olarak önem arz ediyor.

Türk Telekom'un Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önceliklendirdiği temel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları ile uyumlu şekilde planlanan bu önemli açılımı, 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan, ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli yüksek ülkelerle karşılıklı yerel para birimlerinin kullanımının özendirilmesi hedefi kapsamında hayata geçirildi.

"Uluslararası ticari işlemlerimizi, Çin yuanı üzerinden tamamlamaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülkenin, üçüncü para yerine doğrudan karşılıklı yerel para birimlerini kullanmayı tercih etmeye başladığını belirtti.

Önal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dış ticarette ilgili ülke yerel paranın kullanımını desteklemek amacıyla Çin Merkez Bankası ile imzaladığı anlaşma imkanlarını değerlendirilerek ilk adımı Çin'den yaptıkları ithalat işlemlerinde attıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir süredir yerel para cinsinden ticaret için çok geniş kapsamlı görüşmelerin devam ettiğini belirten Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makro ekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik."

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom yerel para ile ticarette ilk adımı attı - Son Dakika Ekonomi

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