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Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı

10.08.2021 09:12
Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Son dakika haberler... Yılın ilk 6 ayında 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un, net karı 2,6 milyar TL'ye, toplam abone sayısı da 50,7 milyona ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un, net karı 2,6 milyar TL'ye, toplam abone sayısı da 50,7 milyona ulaştı.

Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 7,8 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kar elde eden şirketin yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam abone sayısı 50,7 milyona ulaştı

Yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 50,7 milyona taşıyan Türk Telekom'un son on iki aydaki net abone kazanımı 2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,8 milyona yükselirken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 14 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,4 milyon olurken mobil ARPU'da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildi.

Ümit Önal: "Dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor"

Finansal sonuçları değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2021'in ikinci çeyreğinde de Türkiye genelindeki müşterilerimize en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlarımıza tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardık. Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ile pandemiye yönelik önlemlerin devam ettiği bu dönemde, sıklıkla değişen müşteri davranışlarına ve iş ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağladık. Süratli dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, diğer yandan da üstün hizmetlerin hızla sunulmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz" dedi.

"Hedefimiz teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek"

"Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz" diyen Önal, "Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye'nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G'ye geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. Verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odağımız, uygulamalarımızın vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Fiber yatırımlarımızla 5G'ye geçişin öncüsüyüz"

Türkiye'de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini ve fiber yatırımların 5G'ye geçişteki önemine değinen Önal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin km uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58'i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor."

"Mobilde 'yüksek değer' sağlamaya odaklanıyoruz"

Mobil iletişim alanında yüksek değer oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Önal, "Mobilde, güçlü pazar payımızın yanı sıra son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri deneyimi gibi alanlarda büyük kazanımlar elde ettik. Güçlü ARPU büyümesi, devam eden fiyatlama aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörler ile sağlandı. Premium segment ürünümüz Prime'a taşıdığımız abone tabanının da güçlü etkisiyle mobil ARPU'daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde seyrediyor. Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak." dedi.

"Dijital yeteneklerimizi daha da çeşitlendiriyoruz"

Önal son olarak, hızlı dijitalleşme çağında gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerine sundukları ürün ve hizmet tekliflerini yenilediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da çeşitlendiriyor, çevrim içi satış kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Türkiye'deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmeyi ve KOBİ'lerin uçtan uca dijital dönüşümüne yardımcı olmayı sürdüreceğiz.

2021 öngörülerimizi bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz

İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı, 2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldı. Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16'dan yaklaşık yüzde 17'ye; FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15,4 milyar TL'den yaklaşık 15,8 milyar TL'ye; yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL'den yaklaşık 8,5 milyar TL'ye yükseltiyoruz." - İSTANBUL

Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı
Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom, Türk Lirası, kar, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Türk Telekom, 2021'in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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