Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Değişiklik

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Değişiklik

1 saat önce

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti.

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Değişiklik, System.String[]
Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren'in istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Sefer Turan'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının alınması kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, selefinin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Nureddin Nebati Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır." denildi.

Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu'ndan istifa eden İbrahim Eren'in Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine, Sefer Turan'ın da TTNET Yönetim Kurulu üyeliğine getirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Sefer Turan, Türk Telekom, Ekonomi
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