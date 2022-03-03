Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında teknolojik iş birliği - Son Dakika

Türk Telekom ile çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE ve yerli teknoloji şirketi Netaş arasında İyi Niyet Sözleşmesi'nin imzaları GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde atıldı. Türk Telekom, erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında çözüm ortağı olan ZTE ve Netaş ile bu anlaşma kapsamında telekomünikasyon alanında yeni nesil teknoloji ve uygulamaların Türkiye'de hayata geçirilmesi için birlikte çalışacak.

Türk Telekom, yeni nesil teknolojiler konusundaki iş birliklerini GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyuruyor. Türk Telekom, yerli teknoloji şirketi Netaş ve Netaş'ın ana hissedarı olan çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. Türk Telekom, çözüm ortakları ZTE ve Netaş ile, yapay zeka ve bulut bilişimi içeren yeni nesil teknolojilerin ve uygulamaların Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışacak.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ HAYATA GEÇİREREK TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYORUZ"

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliklerine imza atıyor, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Hali hazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ZTE Corporation Uluslararası İş Sorumlu Başkanı Xiao Ming, "Şu ana kadar Türkiye'nin değerli telekomünikasyon şirketi Türk Telekom ile yüksek ve yeni teknolojileri birlikte hayata geçirip başarılı projelere imza atmış bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde de yine yenilikçi ve inovatif teknolojileri ve çözümlerimizi Türk Telekom ile gerçekleştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. İş birliğimizin devam etmesi adına imzaladığımız sözleşmeden mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı, Peng Aiguang ise iş birliği ile ilgili olarak; "Türk Telekom ile hem global hem de Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" açıklamalarında bulundu.