Türk Telekomlulara "Sil Süpür" ile internet ve dakika hediyesi

Türk Telekom'un birçok GB ve dakika hediye ettiği "Sil Süpür" kampanyası birinci yılını kutluyor.

Türk Telekom'un birçok GB ve dakika hediye ettiği "Sil Süpür" kampanyası birinci yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, "Sil Süpür" kampanyası birinci yılını geride bıraktı. Geçen yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen ve bugüne dek 200 milyonu aşkın hediye dağıtan "Sil Süpür", Ramazan Bayramı tatilinde de kullanıcılarına GB ve dakika hediye etmeye devam edecek.

Türk Telekomlulara, hediye GB ve konuşma hakkı, MUUD üyeliği gibi pek çok avantaj sağlayan, gelecek dönemde faturalı, faturasız bütün bireysel müşterilerine hediye vermeye devam edecek olan "Sil Süpür" sayesinde, platformun ziyaret sayısı 3'e katlandı. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması 30 milyon indirilme rakamına yaklaşırken, 4,5 beğeni puanı ile en çok beğenilen uygulamalar arasında yerini aldı.

Türk Telekom mobil abonelerine özel olarak hayata geçirilen "Sil Süpür"ü kullanmak için Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor.

Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri, uygulama üzerinden Sil Süpür'e giriş yapan kullanıcılar, cepten internet, sınırsız konuşma, Muud Premium üyelik ve sürpriz hediyelere sahip oluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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