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Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor - Son Dakika

Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor

01.09.2021 09:37
Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor, System.String[]

Türk televizyon dizilerinin izlenme ve ekranda kalma süresini artık sosyal medya belirliyor.

Türk televizyon dizilerinin izlenme ve ekranda kalma süresini artık sosyal medya belirliyor. Dizi yapımcıları sosyal televizyon kavramının geliştiği günümüzde, izleyiciyi aktif tutabilmek için sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullanıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, yaptığı araştırmada, 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ilgili sosyal medyadan yapılan tanıtım çalışmalarını inceledi. Araştırmanın sonucunda, sosyal medya kullanımının dizinin ekranda kalmasını sağladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Önk, "Dizinin istikrarlı sosyal medya yönetiminin, televizyon izlenme oranlarına da yansıdığı görülmekte. Sosyal televizyon çalışmalarının Türkiye özelinde yerli dizilere sağlayacağı katkı açık. Bu alanda yeni uygulamaların kullanılması en az ileti sayısı kadar önemli. Bu kapsamda Türkiye'de televizyon sektörünün gelişmesi ve yurtiçi ve yurtdışında yakalanan başarının sürdürülmesi bakımından sosyal televizyon, dikkatle ele alınması, iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir alandır" dedi.

Son yıllarda yerli diziler özelinde başarılı uygulamalara sahne olan sosyal medya çalışmalarının en etkili olduğu ve yerli diziler arasında sosyal medyada çok konuşulan Sen Çal Kapımı dizisini inceleyen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, araştırmanın çıktılarını 2020 yılında yayınladı. Bu kapsamda, diziye ilişkin 16-22 Kasım 2020 arasındaki sosyal medya paylaşımları, Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden araştırıldı.

Sosyal televizyon kavramı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, "Dijitalleşmenin televizyon özelinde en önemli etkisi internet ile entegre olabilmesini sağlamasıdır. Böylece web sisteminin de gelişmesiyle yeni medyanın özelliklerini içeren, web TV ve mobil TV gibi yeni televizyon yayıncılığı türleri ortaya çıktı. İzleyiciden kullanıcıya dönüşen birey, geleneksel televizyonculuktan sosyal televizyonculuğa da adım atıyor. Televizyon izlerken çeşitli sosyal araçlar kullanarak iletişim kurma biçiminde tanımlanan sosyal televizyon, televizyon endüstrisi tarafından geliştirilen yeni ve işlevsel bir strateji" dedi.

Hashtaglerle izleyici aktif kalıyor

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 2020'nin Kasım ayı içerisinde 1,5 milyon ileti alarak sosyal medyada en çok konuşulan yerli dizi oldu. Dizinin sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Önk, "Dizinin adıyla anılan Sen Çal Kapımı adlı, toplam görüntülenme sayısı 744 milyonun üzerinde olan Youtube kanalının 2020 yılında 1,75 günümüzde ise 2,45 milyon abonesi bulunuyor. Dizinin ilk bölümü bugüne kadar 28 milyon izleyici tarafından görüntülendi. Dizinin Instagram hesabını 2020 yılında 1,3 milyon kişi takip ederken, bu sayı şu an 2 milyon kişiye yükseldi. Her bölümde '#sençalkapımı #aşıklarınoyunu' gibi hashtagler kullanılıp izleyicilerden bu hashtaglerle paylaşım yapmaları isteniyor. Bu sayede izleyiciler aktif oluyor" diye konuştu.

Dizinin televizyon yayını sırasında değişik aralıklarla ekrana gelebilen hashtag kullanımıyla ilgili süreci ise dizinin sosyal medya uzmanı Şefkat Peker şöyle açıklıyor: "Senaryoyu okuyoruz önce. En vurucu sahnede geçen bir kelime ya da bir replik, bölümün hissini yansıtan bir şey belirliyoruz. Minimum beş tane alternatif hazırlıyoruz bölüm başına. Yapımcımız veya uygulayıcı yapımcımız en uygununu seçiyor."

İzleyicilere dönüş yapmak önemli

Araştırmanın sonuçlarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Önk, "Dizinin adıyla anılan sosyal medya platformlarının yanı sıra dizinin yapım şirketi ve yayıncı kuruluşu tarafından üretilen sosyal medya iletileri de içerik analizi yöntemiyle incelendi. Dört farklı sosyal medya platformu aracılığıyla 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde paylaşılan toplam 274 ileti belirlenmiş, bu iletilerin görüntülenme sayıları, beğenilme ve beğenilmeme sayıları, bu iletilere verilen yorumlar ve iletilerin paylaşılma/retweet sayıları analiz edildi. Sosyal medyada önemli bir etken olarak izleyicilere/hayranlara dönüş yapmanın ve 'Fragmanın Fragmanı', 'Emojiyle Anlatma', 'Spolier Vermeden Anlat' gibi yeni uygulamalar kullanmanın etkili olduğu anlaşılıyor. Dizi yayınlandığı gün İtalya, İspanya, Portekiz, Ukrayna, Rusya, Polonya, Brezilya, Arjantin, Şili, Meksika, Hindistan, Lübnan ve Mısır gibi dünyadaki pek çok ülkenin sosyal medya trendleri listesinde yer alıyor. Dizinin sosyal medyada yakaladığı başarı, yurtdışı piyasasını da hızlandırdı. Dizi 'Love is in the Air' adıyla bugüne kadar 45'ten fazla ülkeye satıldı, halen İtalya ve İspanya gibi ülkelerin televizyonlarından da ekrana geliyor ve yüksek reyting alıyor" dedi.

"Dizinin istikrarlı sosyal medya yönetimi diziyi ekranda tutuyor"

Televizyon sektörünün gelişmesi adına sosyal televizyonculuğun önemli olduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Önk, "Sadece Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili sosyal medya etkinlikleri yürütmek üzere açılan hesapların televizyon kanalının ve yapım şirketinin hesaplarına göre ileti sayılarının fazla olmasının yanı sıra etkileşimin de oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu sonuç, diziye özel sosyal medya hesabı açmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir bulgu olarak değerlendirildi. Dizinin istikrarlı sosyal medya yönetiminin, dizinin yayın hayatının devam etmesine katkı sağladığı görülüyor. Sosyal televizyon çalışmalarının Türkiye özelinde yerli dizilere sağlayacağı katkı açık. Bu alanda yeni uygulamaların kullanılması en az ileti sayısı kadar önemli. Bu kapsamda Türkiye'de televizyon sektörünün gelişmesi ve yurtiçi ve yurtdışında yakalanan başarının sürdürülmesi bakımından sosyal televizyon, dikkatle ele alınması, iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir alandır" diye konuştu. - İZMİR

Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor
Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor
Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor
Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor
Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor

Sen Çal Kapımı, Öğretim Üyesi, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Türk televizyon dizilerinin nabzı sosyal medyada atıyor - Son Dakika Magazin


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