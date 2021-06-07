Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Bosna Hersek Pçelica Ana Okulu'nun restoresini tamamladı - Son Dakika

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Bosna Hersek Pçelica Ana Okulu'nun restoresini tamamladı

Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, "Sivil Asker İş Birliği" projeleri kapsamında Pçelica Ana Okulu'nun restoresini tamamladı.

Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, "Sivil Asker İş Birliği" projeleri kapsamında Pçelica Ana Okulu'nun restoresini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız, Sivil Asker İş Birliği projeleri arasında yer alan 'Pçelica Ana Okulu Restore Edilmesi Projesi'ni tamamlayarak yetkililere teslim etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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