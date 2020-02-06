Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu

6 saat önce

Organizasyonun ikinci turunda daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin rakipleri, K Grubu'ndaki Kiev Basket-Ventspils maçının ardından belli oldu.

Türk temsilcilerinin FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu, System.String[]

Organizasyonun ikinci turunda daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin rakipleri, K Grubu'ndaki Kiev Basket-Ventspils maçının ardından belli oldu.


Karşılaşmayı deplasmanda 88-80 kazanan Letonya ekibi Ventspils, K Grubu'nu lider bitirdi ve L Grubu ikincisi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu. İkinci sırada kalan Kiev Basket ise L Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Pınar Karşıyaka ile eşleşti.


Çeyrek final müsabakalarının 4 ve 11 Mart tarihlerinde yapılacağı organizasyonda ilk maçları Pınar Karşıyaka deplasmanda, Bahçeşehir Koleji ise İstanbul'da oynayacak.

Pınar Karşıyaka, Letonya, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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