Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı
12 dakika önce
Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13
Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan
donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı. Toplam 2,3 milyar dolarlık proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenilen görevler oranında paylaşılacak.
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