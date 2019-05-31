Son Dakika Haberleri: Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı
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Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı

12 dakika önce

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı.

Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı, System.String[]
Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı. Toplam 2,3 milyar dolarlık proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenilen görevler oranında paylaşılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13 
Hindistan, Ekonomi
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