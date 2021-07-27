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Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek - Son Dakika

Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek

27.07.2021 10:45
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek, System.String[]

İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Kuzey Denizi rotasında faaliyet gösteren Rus nükleer buzkıranlar için yüzer havuz inşa edecek.

İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Kuzey Denizi rotasında faaliyet gösteren Rus nükleer buzkıranlar için yüzer havuz inşa edecek.

Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Atomflot'la 66 milyon doların, yani 4 milyar 981 milyon rublenin üzerinde bir anlaşmaya imza atan Türk firmasının inşa edeceği yüzer havuz, nükleer buzkıran gemilerinin havuzlanması, tamiri ve bakımları için kullanılacak. Dizel yakıt ve içme suyu stoklarının yer aldığı yüzer havuzda, 30 kişi, 7 gün boyunca karaya ayak basmadan görev yapabilecek. 30 bin ton yük kaldırma kapasitesine, 220 metre uzunluğa ve 48 metre genişliğe sahip olacak olan yüzer havuz, 2023 yılında tamamlanacak.

Rus gemi klaslama kuruluşu RMRS tarafından sertifikalandırılan en büyük Türk tersanesi olma özelliğini taşıyan firmanın yer alacağı 'proje 22220'nin buzkıranları, tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor. Uzunluğu 173,3 metre, genişliği 34 metre olan buz kıranlar, 'mühendislik harikası' olarak kabul ediliyor ve 2,9 metre kalınlığındaki buzu kırabiliyor. Yeni nesil seri buz kıranlar, Kuzey Kutbu'nda Rusya'nın liderliğini de güçlendiriyor.

Yeni iş fırsatları oluşabilir

Türk firmasının İş Geliştirme Direktörü Ersoy Solmaz, bu dev projede bir Türk şirketi olarak yer almaktan onur duyduklarını belirterek, "Böyle bir projenin Rusya dışında bir tersaneye verilmesi çok önemlidir. Bu hem Atomflot firmasının tersanemize duyduğu güvenin bir sonucudur hem de 10 yılı aşkın süredir Rus müşterilerimize başarıyla teslim ettiğimiz projelerin ödülüdür. 7 Haziran 2021 tarihinde sözleşmeyi imzaladığımız projenin tasarım süreci sürüyor. Tasarım önce Atomflot, daha sonra ise Rus klası tarafından onaylanacak. Daha sonra malzeme ve ekipman tedarikini sağlayacağız. İnşa süreci yaklaşık iki sene sürecek ve 2023'ün son çeyreğinde yüzer havuzu teslim etmeyi planlıyoruz. Özellikle gemi inşa sektöründe Rusya Federasyonu için teslim edilen başarılı projeler sayesinde Türk tersanelerinin fiyat-kalite-teslim süresi avantajı ön plana çıkmaktadır. Kısa vadede Rusya Federasyonu tarafından Türk tersanelerine verilecek siparişlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Daha önce Rus yolcu gemilerinin yenilenmesi projelerini tamamlayan tersane, Rus devlet şirketi Rosmorport'un siparişi üzerine Rusya Federasyonu'nda ve Türkiye'de inşa edilmiş olan en büyük LNG tahrikli RoRo gemilerinin inşasına da devam ediyor.

950 kişiye istihdam sağlayacak

Projenin istihdam açısından da önemli olduğunu kaydeden Solmaz, "22220 Projesi kapsamında görev yapan evrensel nükleer buzkıranlar için inşa edilecek olan yüzer havuz projesinde toplam 950 kişi çalışacak. Bu çalışanların 190'ını teknik ve idari personel oluştururken, alt yüklenicilerden de 760 kişilik bir ekip projede görev yapacak" diye konuştu.

Rusya ile yürüttükleri diğer projelerin pandemi döneminde kendileri için büyük katkı sağladığını belirten Solmaz, "Pandemi dönemini en az etki ile atlatmayı başardık. İki buçuk senedir mevcut projelerimizde birlikte çalıştığımız Rus müşteri temsilcileri ve Rus klas kuruluşu ile çok iyi ve uyumlu bir ekip oluşturduk. Atomflot ekibiyle kuracağımız benzer uyumla bu büyük projemizi de başarıyla teslim edeceğiz. Dünyada ve Türkiye'de benzeri yapılmamış, özel ve prestijli projelere imza atmaya devam etmek amacıyla yeni yatırımlar yapmaya ve tersane imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Deneyimli ve çalışkan bir ekip ile çalışmak, çalışanlarımıza değer vermek başarımızdaki en önemli faktördür" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Akkuyu ile nükleer kulübe girecek

Birlikte çalıştıkları Rosatom'un Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'yi de inşa ettiğine dikkat çeken Solmaz, dev proje için ise şunları söyledi: "Akkuyu NGS Projesi, beş asırlık Türkiye-Rusya ilişkilerinin en önemli ortak projesidir. Çünkü Türkiye, Rusya sayesinde yeni bir çağa yükseliyor ve nükleer enerji sahibi ülkeler arasına giriyor. Bu santral sayesinde sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek. Aynı zamanda Türkiye'nin elektrik ihtiyacı da temiz ve sürdürülebilir bir kaynaktan karşılanacak. Şu anda dünyada 444 reaktör temiz enerji üretiyor. Büyük Britanya, Fransa, Finlandiya, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin gibi 19 ülkelerde de 51 reaktörün daha inşasının devam ettiğini görüyoruz. Türkiye olarak Akkuyu NGS sayesinde nükleer kulübe girme yolunda ilk adımımızı atmış olacağız. Ülkemizin hızla artan enerji ihtiyacının karşılanması için bunlar gereklidir. Rusya ve Türkiye'nin enerji alanında yaptığı bu iş birlikleri sayesinde her iki ülke de büyük kazançlar elde edecektir." - MERSİN

Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek
Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek

Nükleer, Rusya, Türk, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk tersanesi, Rus Nükleer Buzkıran Projesinde yüzer havuz inşa edecek - Son Dakika Ekonomi


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