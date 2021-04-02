Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti - Son Dakika

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti

02.04.2021 15:40
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti, System.String[]

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyeleri, gelecek dönem başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyeleri, gelecek dönem başkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Prof. Dr. Murat Dinçer derneğin gelecek dönem başkanı seçildi.

Pandemi kurallarına uyularak İstanbul'da yapılan Genel Kurulda üyeler gelecek dönem başkanını seçmek için oylarını kullandılar. Günlerdir hazırlıkları yapılan olağan genel kurul, demokrasi şöleni şeklinde geçti. Prof. Dr. Sezer Sağlam'ın divan başkanlığını yaptığı seçimde, TTOD'un gelecek dönem başkanı, yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, ulusal ve uluslararası kongreleri başarıyla gerçekleştirdiklerini, klinik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak üzere merkez ziyaretleri yaptıklarını ve yurt dışı eğitim burslarını vermeyi sürdürdükleri bilgisini paylaştı.

Başkan Çelik, yardımcısı Dinçer

Geçen dönem Prof. Dr. Serdar Turhal'ın yardımcılığını yapan Prof. Dr. İsmail Çelik, genel kurulun ardından başkanlık görevini devraldı. Prof. Dr. İsmail Çelik, 2021-2022 yıllarında başkanlık görevini yürütecek. Gelecek dönem başkanı seçilen Prof. Dr. Murat Dinçer, 2023-2024 yıllarında TTOD'un başkanlık görevi öncesi, 2021-2022 yıllarında Prof. Dr. İsmail Çelik'in başkan yardımcılığını da yapacak.

Yönetim ve denetim kurulları belirlendi

Olağan Genel Kurulda üyelerin oylarıyla seçilen Prof. Dr. Faysal Dane, Doç. Dr. Özlem Sönmez, Doç. Dr. Deniz Tural, Doç. Dr. M. Teoman Yanmaz, Doç. Dr. Meral Günaldı, Doç. Dr. Hilmi Kodaz TTOD yönetim kuruluna giren yeni isimler oldu.

Prof. Dr. Mustafa Yaylacı, Prof. Dr. Ahmet Özet ve Doç. Dr. Hüseyin Mertsoylu da Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi. - İSTANBUL

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti

Murat Dinçer, İstanbul, Sandık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelecek dönem başkanını seçti - Son Dakika


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