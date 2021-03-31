Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik oldu - Son Dakika

Prof. Dr. İsmail Çelik, Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin (TTOD) başkanlık görevini devraldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin genel kurulu gerçekleştirildi.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, genel kurulda yaptığı konuşmada, ulusal ve uluslararası kongreleri başarıyla gerçekleştirdiklerini, klinik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak üzere merkez ziyaretleri yaptıklarını ve yurt dışı eğitim bursları vermeyi sürdürdüklerini anlattı.

Geçen dönem Prof. Dr. Turhal'ın yardımcılığını yapan Prof. Dr. İsmail Çelik, genel kurulun ardından başkanlık görevini devraldı. Çelik, 2021 ve 2022'de başkanlık görevini yürütecek.

Prof. Dr. Sezer Sağlam'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda yapılan seçimlerde derneğin gelecek dönem başkanı ile yeni yönetim ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi.

Gelecek dönem başkanı seçilen Prof. Dr. Murat Dinçer, 2021 ve 2022'de Prof. Dr. İsmail Çelik'in yardımcılığını, 2023-2024'te ise derneğin başkanlığını üstlenecek.

Yönetim ve denetim kurulları belirlendi

Olağan Genel Kurulda Prof. Dr. Faysal Dane, Doç. Dr. Özlem Sönmez, Doç. Dr. Deniz Tural, Doç. Dr. M. Teoman Yanmaz, Doç. Dr. Meral Günaldı, Doç. Dr. Hilmi Kodaz derneğin yönetim kuruluna giren yeni isimler oldu.

Prof. Dr. Mustafa Yaylacı, Prof. Dr. Ahmet Özet ve Doç. Dr. Hüseyin Mertsoylu da denetleme kurulu üyeliklerine seçildi.