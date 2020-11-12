"Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi"nde pandemi sürecinde kanser hastalığı konuşuldu - Son Dakika

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından online düzenlenen Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi'nde, pandemi sürecinde kanser hastalığı masaya yatırıldı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal'ın moderatörlüğünü üstlendiği kongrede, "Pandemi Gölgesinde Geçen 2020 Yılında Onkolojide Neler Değişti?" başlığı altında sunumlar yapıldı.

Doç. Dr. Özlem Sönmez, sunumunda, pandemi sürecinde birtakım önlemler alınması için harekete geçtiklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren doktorlarla bir araya gelerek pandemi danışma kurulu oluşturduklarını söyledi.

Sönmez, "Toplantı yaparak hastalarımıza ne yapmamız, nasıl destek olmamız gerektiğini konuşarak çözüm bulmaya çalıştık. 'Kanser tedavisi sürmeli.' dedik ama hastaların özelliklerine göre tedavi değişikliği yapmaya başladık. Daha az hastamızı hastanede bulundurmamız gerekiyordu. Bu nedenle, hastalığın evre ve risk gruplarına göre hastayı uzaktan takip etmeye başladık. Hastalarımızı ve hasta yakınlarını, nasıl davranacaklarına, tedavilerini nasıl sürdürmeleri gerektiğine dair bilgilendirdik." diye konuştu.

Ayrı bir komisyon daha oluşturarak hastalara hocalarla doğrudan iletişim kurabilme olanağı sağladıklarını kaydeden Sönmez, koronavirüse yakalanan kanser hastalarına, ihtiyaçlarına göre tedavi uygulandığı bilgisini verdi.

Sönmez, "Kanser hastaları, Kovid-19 tedavisi alırken, aktif tedavisini kesiyoruz. Aktif kanser tedavisi immün sistemini etkileyeceği için kesip Kovid-19 tedavisi desteği sağlanıyor." dedi.

Pandemi sürecinde bazı hastaların hastaneye gelerek tedavi olmak istemediğini söyleyen Sönmez, bu süreçte kanser hastalarının ilaçlara erişme noktasında herhangi bir sıkıtı yaşamadıklarını ifade etti.

"Pandemi sürecinde tedavi olan kanser hasta sayısı düştü"

Doç. Dr. Tarık Salman, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, 2040'lı yıllarda bu rakamın iki katına çıkacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Dünyada kalp damar hastalıklarından sonra kansere bağlı hastalıkların ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer aldığını belirten Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinde tedavi olan kanser hasta sayımızda düşüş oldu ancak bu hastaların korkularından dolayı oldu. Kovid-19'a yakalanan hastalarımız oldu, bunlar karantinada olduğu için de aksama oldu. Ancak hastaneye başvurduklarında tedavi devam etti. Telefonla başvuranları da tedavilerine devam etmeleri gerektiği şeklinde yönlendirdik."

Kongre 15 Kasım'a kadar devam edecek.