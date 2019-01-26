Son Dakika Haberleri: Türk Ticaret Merkezleri Projesi

Türk Ticaret Merkezleri Projesi

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, "Stratejik Plan" çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının geliştirilmesi adına çalışmalara devam ediyor.

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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, "Stratejik Plan" çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının geliştirilmesi adına çalışmalara devam ediyor.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB tarafından yurt dışında Türk Ticaret Merkezleri kurulması projesinin önemli bir ayağı olan Dubai, Bosna Hersek, Kanada, Afrika ve diğer önemli merkezlerde adımlar atılıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Dubai'de kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezleri çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere Dubai'den bir heyet Kayseri'ye geldi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB Yönetimi ile bir araya gelen heyete, Kayseri OSB Güneş Enerji Santrali, Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri OSB İtfaiye Binası, Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Kayseri OSB Dış Ticaret Merkezi hakkında detaylı bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:45 Kaynak: AA

OSB, Kayseri, Ekonomi, Güncel
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