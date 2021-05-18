Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak - Son Dakika

Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak

18.05.2021 12:51
Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak, System.String[]

Bilecik Belediye Meclisi kararı ile Türk tıp profesörü, bilim insanı ve eski Bilecik Milletvekili Besim Ömer Akalın'ın ismi bir sokağa verildi.

Bilecik Belediye Meclisi kararı ile Türk tıp profesörü, bilim insanı ve eski Bilecik Milletvekili Besim Ömer Akalın'ın ismi bir sokağa verildi.

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ilk birleşimi Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilirken, 5 adet gündem maddesinin görüşüldü. Toplantının ilk birleşiminde mecliste grubu bulunan tüm partiler tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının kınandığı açıklamalar yapıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'i lanetleyerek Filistin'in yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

2020 mali yılı kesim hesabının görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda, imar konuları görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca, Hürriyet Mahallesinde yer alan Yuvam Sokak isminin Türk tıp profesörü, bilim insanı ve eski Bilecik Milletvekili Besim Ömer Akalın'ın ismiyle değiştirilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olarak ele alınan Pelitözü Mahallesi yaklaşık 525 hektar alanda fotogrametrik halihazır harita, imar planı yapımına esas jeolojik-jeoteknik etüt yapımı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı konusu hakkında İmar komisyonunca sunulacak rapor görüşülerek, oy çokluğuyla karara bağlandı. - BİLECİK

Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak
Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak

Milletvekili, Bilecik, imar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk tıp profesörü bilim insanı Besim Ömer Akalın'ın ismi yaşatılacak - Son Dakika


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