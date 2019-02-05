Son Dakika Haberleri: Türk Tıp Tarihinde Bir İlke İmza Attı!

Türk Tıp Tarihinde Bir İlke İmza Attı!

1 saat önce

Prof. Dr. Saatci, Philadelphia'da bulunan Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi ve Virginia'daki West Virginia Üniversitesi Hastanesi'nde, seçilmiş 11 hastanın endovasküler cerrahi tedavisinin en son tekniklerini ABD'li hekimlere gösterecek.

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Prof. Dr. Saatci, Philadelphia'da bulunan Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi ve Virginia'daki West Virginia Üniversitesi Hastanesi'nde, seçilmiş 11 hastanın endovasküler cerrahi tedavisinin en son tekniklerini ABD'li hekimlere gösterecek. Beyin anevrizmalarının tedavisindeki en son teknikleri Amerikalı meslektaşlarına anlatacak olan Saatci, kadın hekim olarak Türk tıp tarihinde bir ilke imza attı.

Tüm dünya ülkelerinde, özellikle de ABD, Avrupa ve Çin'de 20'nin üzerinde tıp merkezine davet edilerek, seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:10 

Virginia Üniversitesi, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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