KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü - Son Dakika

KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü

29.03.2021 14:24

Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdüKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde uluslararası taşımacılık şirketinde çalışan TIR şoförleri, Yunanistan'ın çeşitli bahaneler üreterek yaklaşık 3 aydır Türk şoförlerin girişlerine izin vermediğini öne sürdü.

Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde uluslararası taşımacılık şirketinde çalışan TIR şoförleri, Yunanistan'ın çeşitli bahaneler üreterek yaklaşık 3 aydır Türk şoförlerin girişlerine izin vermediğini öne sürdü.

Gebze'de faaliyet gösteren uluslararası taşımacılık şirketinde çalışan 15 TIR şoförü, evraklarını eksiksiz hazırlamalarına rağmen Yunanistan'ın 'Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanamamıştır', 'Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye devlet topraklarından ayrılacağınıza ilişkin niyetiniz tam olarak saptanamamaktadır' gibi gerekçelerle vizelerini onaylamadığını belirtti. Yıllardır Yunanistan'a giriş çıkış yapan Türk TIR şoförleri, sorunun çözülmesini istedi.

20 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını söyleyen Cemil Süren, 'Sürekli yurt dışına gidiyorum. Yılbaşına kadar vize konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Özellikle son 7 yıldır Yunanistan hükümetinden sürekli vize almaktayım. O ülkeye gidip geliyorum. En son vizeye gönderdim ret geldi. 15 gün sonra yine gönderdim yine başka bir maddeden dolayı ret yedim. Üçüncü kez gönderdim yine ret yedim ve birtakım bahaneler üretiyorlar. Sebebini bilemiyoruz. Bulgaristan vizem var 1 yıllık ama Bulgar hükümeti beni geri çeviriyor. Şu anda çalıştığım firmada yaklaşık 15 arkadaşım bu durumda mağdur oldu. Vize alamıyorlar ve ret yiyorlar' dedi.

'YUNANİSTAN'DAN RET ALINCA BULGARİSTAN'A DA GİREMEDİM'

Metin Deniz ise, '25 yıldır yurt içi ve yurt dışı çalışıyorum. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere kimyasal madde taşıyorum. Yunanistan'a hiç gitmemiştim vize talebime ret geldi. Geçen cuma günü de kapıya gittiğimde Bulgaristan giremezsin dedi. Yunanistan'dan ret aldığımı ve Bulgaristan'a giremeyeceğimi söyleyip pasaportuma mühür vurdular. O mühür de Bulgaristan'a giriş çıkış yapamazsın mührü. Sorununuzu Yunanistan ile çözün diyorlar' diye konuştu.

'ÜLKE GENELİNDE BİNLERCE MAĞDUR VAR'

Uluslararası nakliyat firması yöneticisi Ferhan Aşık, 'Bizim bu sene ilk defa başımıza geldi. Şoförlerimiz Yunanistan, Bulgaristan başvurularında ret aldılar. Ret maddelerini inceledik, tekrar güncelledik evraklarımızı ama yıllardır yurt dışına çalışan şoförlerimiz ret aldı. Yunanistan'dan aldıkları ret, Bulgaristan'da önlerine sorun olarak çıktı. Bizim gibi ihracat yapan yüzlerce firma var ve mağdurlar. Uluslararası Nakliyeciler Derneği de girişimlerde bulundu. Büyükelçiliğimiz haberdar olduklarını söylüyor. Böyle bir mağduriyetimiz var ve bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Ülke genelinde bu olay yüzleri binleri bulmuştur' dedi.

KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü
KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü

Yunanistan, Kocaeli, Gebze, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı         
12:37
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar         
11:27
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ Türk TIR şoförleri, Yunanistan'ın, vizelerini onaylamadığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei