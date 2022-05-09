Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı - Son Dakika

Türk tır sürücülerinin Gürcistan isyanı

ARTVİN - Gürcistan'ın Türk tır sürücülerine yönelik uyguladığı muamele bir Türk tır sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Türk tırları Gürcistan tarafında sınırı geçmek için günlerce bekletilirken, Gürcü plakalı tırlar ise direk geçiş yapması dikkat çekti.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan en önemli sınır kapısı olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısından geçen tır sürücüleri, dönüş yolunda büyük sorun yaşıyor.

Nakliyeciler yüklerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda Gürcistan kolluk kuvvetleri tarafından günlerce bekletiliyor. Bir tır sürücüsü bekletildiği park alanında yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kayıt ederken, yaşadıklarını anlattı.

Tır sürücüsü yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı, "Burası Kobuleti, Batum'a giden otoban yolu kenarı. Karşıda polis gelen yük arabalarından Türk arabası, Özbek, Kırgız ve Kazak (Gürcü hariç) hepsini içeri sokuyor. 4 gündür bekleyen arkadaşlar var. Benim iki gün oldu. Gelen Gürcü'ye 'sen devam et' diyor. Görüyorsunuz hava şartlarını, yağmur. Pislik içerisinde. Lavabo yok, ekmek yok. İnsanlar ihtiyaçlarını gideremiyor. Mağdur haldeyiz.

Hopa'da sıraya girdiğimizde Gürcü, Türk, Özbek, diye bir ayrım yok. Hepimiz aynı şekilde sıramızı alıyoruz, aynı şekilde çıkışını yapıyoruz. Onlara adalet neyse bize de o. Ama burada böyle değil" ifadelerini kullandı.