Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı - Son Dakika
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Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı

27.02.2022 18:22

- Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı Ukrayna'da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü, uzanacak yardım elini beklerken, yiyeceklerin azaldığını ve herhangi bir yerden yardım alamadıklarını belirtti.

- Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı

ODESSA - Ukrayna'da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü, uzanacak yardım elini beklerken, yiyeceklerin azaldığını ve herhangi bir yerden yardım alamadıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4'üncü gününde devam ediyor. Odessa'nın Licoski Vinissa Limanı'nda mahsur kalan yaklaşık 100 Türk tır şoförü ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 5 gündür limanda mahsur kaldıklarını belirten şoförlerin ise yiyecekleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'ye biran önce dönmek istediklerini belirten şoförler, çoğu kez korkudan tırlardan bile dışarı çıkamadıklarını ifade etti. Ailelerin onları çok merak ettiklerini söyleyen şoförler, gelecek yardım ya da izleyecekleri yol için bir bilgi istiyor.

"Bizi buradan kurtarın"

Biran önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirten şoför Kadir Kaçan, "Biz Türk tırcıları olarak Ukrayna'da mahsur kaldık. 5 gündür buradayız. Yiyecek içecek sıkıntısı çekiyoruz. Denizden, havadan, karadan gelemiyoruz. Burada mahsur kaldık. 5 gün öncesine kadar markete gidebiliyorduk ama halk da silahlandı. Yağmalamalar başladı. Marketlere çıkamaz olduk. Durumumuz gerçekten zor. Bize birileri ulaşsın. Ölelim mi burada? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim geldiğimiz gemi 5 gün oldu hala burada. Gemide geri gelemiyor. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizi buradan kurtarın, ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

"Birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı"

Yiyeceklerinin kısa süre içerisinde biteceğini söyleyen tır şoförü Murat Dikmen, "Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın tır var, korkudan şoförler aşağı inemiyor. 3 tane Türkiye'ye çalışan gemi var burada. Hiç kimse bize bir bilgi vermiyor. Burada biz reziliz. Bizim ailemiz var. Herkes meraktan ölecek. Bize yardım edin. Evraklarımızı vermiyorlar, bizi buradan dışarı çıkarmıyorlar. En azından bize bir bilgi verin" ifadelerini kullandı.

Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk tırcılar, Ukrayna'da mahsur kaldı - Son Dakika


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