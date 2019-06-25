Türk tırları Kapıkule'de Macaristan'ı bekliyor

ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyerler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor.

ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyerler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor. Derneğin açıklamasında, "Şu an itibarıyla Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine ürünlerini teslim edemiyor, bu durum aynı zamanda Türkiye'de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engel" ifadelerine yer verildi.



AVRUPALI ORTAKLARIMIZ DA KAYBEDİYOR



Kapıkule sınır kapısı tır parklarında Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Çekya, Polonya'ya ihraç yüklü onlarca aracın, 1 hafta sonra dağıtılacak kısıtlı geçiş izin belgesinin dağıtımını beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Avrupa'ya ihracatımızda başta yaş meyve sebze, kiraz, yarı mamuller, otomotiv, kimyasal maddeler, madeni, plastik maddeler ve demir çelik ürünleri olmak üzere alıcılarına ulaşamamaktadır. Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız kaybediyor. Verilen yıllık 36 bin geçiş izni yetmemekte olup, bu bir günde sadece 100 aracın, bir saatte 4 aracın Macaristan'ı geçmesi demektir. Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız bu kısıtlamadan kaybediyor." Açıklamada ayrıca Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın Budapeşte'de bir araya geldiği, toplantının Türk ihracatı ve taşımacılık sektörü için büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi :

Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!

Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı

Belediye personeli eğitiminde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama