Son Dakika Haberleri: Türk tırları Kapıkule'de Macaristan'ı bekliyor
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Türk tırları Kapıkule'de Macaristan'ı bekliyor

12 dakika önce

ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyerler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor.

Türk tırları Kapıkule'de Macaristan'ı bekliyor, System.String[]
ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyerler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor. Derneğin açıklamasında, "Şu an itibarıyla Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine ürünlerini teslim edemiyor, bu durum aynı zamanda Türkiye'de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engel" ifadelerine yer verildi.

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ DA KAYBEDİYOR

Kapıkule sınır kapısı tır parklarında Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Çekya, Polonya'ya ihraç yüklü onlarca aracın, 1 hafta sonra dağıtılacak kısıtlı geçiş izin belgesinin dağıtımını beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Avrupa'ya ihracatımızda başta yaş meyve sebze, kiraz, yarı mamuller, otomotiv, kimyasal maddeler, madeni, plastik maddeler ve demir çelik ürünleri olmak üzere alıcılarına ulaşamamaktadır. Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız kaybediyor. Verilen yıllık 36 bin geçiş izni yetmemekte olup, bu bir günde sadece 100 aracın, bir saatte 4 aracın Macaristan'ı geçmesi demektir. Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız bu kısıtlamadan kaybediyor." Açıklamada ayrıca Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın Budapeşte'de bir araya geldiği, toplantının Türk ihracatı ve taşımacılık sektörü için büyük önem taşıdığı aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:53 
Macaristan, Güncel
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