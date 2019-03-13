Son Dakika Haberleri: Türk Tiyatrosu Lahey'e Taşınacak

Türk Tiyatrosu Lahey'e Taşınacak

42 dakika önce

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor.

Türk Tiyatrosu Lahey'e Taşınacak, System.String[]
Bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor.

Festival, müzikten halk dansına, tiyatrodan resme kadar 12 farklı kültür ve sanat alanında faaliyet yapan Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor.

Avrupalı Türk kimliğinin oluşmasına kültürel ve sanatsal anlamda destek vermesi, Türk tiyatrosunu Avrupa'ya tanıtması, kültürel ve sanatsal yakınlaşmayı artırması hedeflenen festivalin, Lahey'in sanat yaşamına yeni bir soluk eklemesi ve yeni sanatseverler kazandırması amaçlanıyor.

Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını bir araya getirecek festival, dans ve müziğin ağırlıkta olduğu çocuk ve yetişkin oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

"1. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali"nde ayrıca karagöz ve kukla gösterileri, seminer, söyleşi ve atölye çalışmaları da yer alacak.

Özel ve amatör tiyatro topluluklarının destekleneceği festivalin programında "Onur ve Barış", "Kadınlar Özel Müzikali", "Kuşlar Diyarı", "Son Çıkış", "Ziyafet Sofrası" ve "En Büyük Haber" gibi etkinlikler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Külliyen Tiyatro", "Sanatolia Oyuncuları", Yavuz Nufel, Osman Doğan, Yunus Emre Obut ve Tamer Barış Ülger gibi topluluklar ve sanatçıların bulunacağı festival, 19 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Lahey, Güncel
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