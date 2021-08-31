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Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti

31.08.2021 10:44
Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

70 yaşındaki Ferhan Şensoy uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Ferhan Şensoy uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Büyük ustanın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…'

Ortaoyuncular hesabından yapılan açıklamada: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadeleri kullanıldı.

'BABAM UÇTU GÖKLERE'

Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, 'Babam uçtu göklere…' mesajını paylaştı. Derya Şensoy ise, 'Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım' sözleriyle acısını dile getirdi.

Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy'un vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimler usta oyuncunun ardından duygularını dile getirdi...

MELEK BAYKAL:

Son dakika haberi düştü telefonuma ve çok çok kötüyüm şuanda. Çok üzgünüm... Rahatsız olduğunu biliyordum, dualar gönderdik ona ama kurtaramadık...

NEVRA SEREZLİ:

Çok üzgünüm, tam televizyonun karşısına geçtim ve alt yazı geçti. Nefret ediyorum ustalarımızı alt yazı olarak orada görmekten. Kendi eşimde de aynı şeyi hissetmiştim.

Biz maalesef aynı sahneyi hiç paylaşamadık.

Ferhan Şensoy geleceğin tiyatrosunda çok önemli bir yerde olacak. Ben yazmıyorum, yazamıyorum, proje üretmiyorum, yönetmiyorum sadece yazılı bir teksti oynamaya çalışıyorum. Ferhan, öyle değil. Yazıyor, yönetiyor, üretiyor... Bir bütün. Türk tiyatrosu gerçek bir değerini kaybetti.

PERRAN KUTMAN:

Adam gibi adam... Yürekli adam... Ayaklarının üstünde duran bir adam... Çok güzel adamı kaybettik, çok üzüntülüyüm. Çok üzgünüm.

GÖKSEL KORTAY:

Sabah haberlerinde 5 dakika önce duydum. Ferhan Şensoy, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ustalardan biriydi. Müthiş vizyonu olan, müthiş vizyonu olan bir insandı. Çok zeki ve çok parlak düşünce tarzı olan bir insandı. Yazdıkları inanılmazdı.

NİLGÜN BELGÜN:

Ah Ferhan Şensoy'u kaybetmişiz çok ama çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun canım arkadaşımın

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou de Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre de Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü'nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

1978'de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu'nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

Onlarca ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı. 1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.

Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti

Müjgan Ferhan Şensoy, Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Derya Baykal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türk tiyatrosunun acı kaybı: Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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