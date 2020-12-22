'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer - Son Dakika

'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer

22.12.2020 17:56
'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer, System.String[]

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Gökçer, 1920'de Malatya'da dünyaya geldi.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Gökçer, 1920'de Malatya'da dünyaya geldi.

Gökçer, lise yıllarında Ankara Halkevi Temsil Koluna üye olarak, 1937'de Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi.

Ünlü Alman Müzisyen Paul Hindemith ve Carl Ebert'in öncü çabalarıyla kurulan konservatuvar, ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Gökçer, sınav günü anılarını şöyle dile getirdi:

"Sınav komisyonunda Carl Ebert, Madam Adler, Profesör Kuchunbuch, Emin Türkelçin vardı. Giriş sınavında daha önce değindiğim bölümü oynadım. Bir de bana temrin verdiler. Temrin şöyleydi. 'Fransız ihtilali. Sen bir hatipsin. Büyük bir meydan ve çok kalabalık. Halkı yönlendirecek bir konuşma yapacaksın.' Sesim kısık olduğu için anlayamamış olacaklar ki beni dışarı çıkardılar. İçeride uzun uzun konuştular. İmtihan kapısındaki o anılarımı hiç unutmam."

Gökçer, Devlet Konservatuvarı yüksek lisans bölümünden mezun olduğu 1942'de sahne ve mimik hocalığına atandı. Büyük Tiyatro, 1 Ekim 1949'da Ahmet Kutsi Tecer'in "Köroğlu Destanı" oyunuyla resmen açıldığında Cüneyt Gökçer, Köroğlu'nu canlandırdı.

Rejisör ve aktör olarak sanatında olgunlaşması 1954 ile 1958 arasında Muhsin Ertuğrul'un ikinci DT müdürlüğüne rastlayan sanatçı, Cevat Memduh Altar'ın DT müdürlüğü döneminde bilgi ve deneyim için Avrupa'ya gönderildi.

Almanya, Avusturya, İngiltere ve Fransa'nın "Oldwich", "Commedia Française" ve "Thalia Theater" gibi önemli sanat merkezlerinde reji asistanı olarak çalışan Gökçer, 25 Ağustos 1958'te Muhsin Ertuğrul'dan boşalan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı.

İlk evliliğini tiyatro oyuncusu Mediha Gökçer ile yapan sanatçının bu evlilikten Deniz adında bir kızı dünyaya geldi. 1964 yılında ise Ayten Kaçmaz ile evlenen Gökçer'in bu evliliğinden de Aslı adında bir kızı oldu.

Gökçer, yöneticiliği süresince repertuar politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir aşama olarak, Batı Tiyatrosunun başyapıtlarının yanı sıra daha fazla Türk Tiyatro eserine yer verilmesini gerekliliğini savundu, bu amaçla yerli oyun yazarlarını teşvik etti. Refik Erduran, Cahit Atay, Güngör Dilmen Kalyoncu, Yıldırım Keskin, Recep Bilginer, Necati Cumalı, Aziz Nesin, Oktay Arayıcı, Yaşar Kemal, Turan Oflazoğlu ve Orhan Asena gibi oyun yazarlarının eserleri onun döneminde seyirciyle buluştu.

Tiyatronun yanı sıra opera ve bale sanatlarının gelişmesi için de önemli çalışmalar yapan Gökçer, müzik konusunda İtalyan, koreografi konusunda ise İngiliz hocalardan, özellikle Dame Ninetto de Valois'dan yararlanarak opera ve balede yeni gelişme imkanları sağladı.

Gökçer, 1963'te Devlet Tiyatroları'nda ilk müzikalin sahnelenmesini sağladı, 1982'de ise Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk tiyatro sanatçısı olarak sanat tarihine geçti. 1985'te aldığı profesörlük unvanıyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne atanan Gökçer, 1989'da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanlığı yaptı.

Türkiye'de ilk defa 1996'da Tiyatro Rejisörlüğü lisans eğitimini başlatan Gökçer, oyuncu ve rejisör olarak çok sayıda ödül aldı.

Gökçer, 23 Aralık 2009'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer

Devlet Tiyatroları, Cüneyt Gökçer, Tiyatro, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 4 ilimizi uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz 21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum
Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti         
17:54
Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası         
17:47
Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı         
17:33
Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti         
17:22
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti         
15:50
Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty         
15:26
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et         
14:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 18:01:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Türk tiyatrosunun duayen ismi: Cüneyt Gökçer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei