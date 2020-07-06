Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor - Son Dakika

Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde Türk tohumlarının filizlendiğini, 80 ülkeye 186 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde Türk tohumlarının filizlendiğini, 80 ülkeye 186 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tohum sektörünün 1980'li yıllardan sonra özel sektörün de katkısıyla ivme kazandığını söyledi.

TSÜAB olarak 961 üyeyle Türk tarımına hizmet ettiklerini belirten Yılmaz, 2000 yılında çıkartılan tohumculuk kanununun sektöre katkı sağladığını aktardı.

Yılmaz, son 10 yıl içerisinde ise sertifikalı tohum üretiminin 3,5 kat artırıldığını vurgulayarak, "Bugün ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85'lere geldi. Yani 200 milyon dolar civarında olan ithalatımıza karşı 186 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Son 15 yıl içerisinde ihracatımızı 8 kat artırmış durumdayız." dedi.

"İlk 5'te yer alan bir sektör olmayı hedefliyoruz"

Tohumculuk sektörünün geldiği noktada devlet desteklerinin önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda sağlam adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.

"500 milyon dolarlık ihracat yapan, dünyada ilk 5'te yer alan bir sektör olmayı hedefliyoruz." diyen Yılmaz, bu kapsamda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Dünyanın hemen hemen her ülkesine Türk tohumlarının ihraç edildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'İsrail tohumu kullanıyoruz?' şeklinde şehir efsanesi var. İsrail ile olan tohum alışverişimiz bizim tohum yüzdemizin 5-6'sını oluşturuyor. Onlara tohum ihraç ediyoruz, onlardan ithal de ediyoruz. Bugün Türkiye bütün dünya ülkelerine sınırlarını kapatmış olsa bütün bitki türlerindeki tohum ihtiyacını kendi temin edebilecek durumda."

"Tahıllarda yüzde 99 oranında yerli tohumlar ekiliyor"

Yılmaz, tarımda büyük oranda Türk tohumu kullanıldığını vurgulayarak, "Türk tarımında tahıllarda yüzde 99 oranında yerli tohumlar ekiliyor. Sebzede yüzde 60'ı geçtik. Mısır ve ayçiçeğinde açığımız var, onlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın 80 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. 30-35 yıl öncesinde dünyanın hiçbir ülkesine tohum ihracı söz konusu değilken, bugün dünyada 11'inci sırada yer alan bir tohum sektörümüz var." dedi.

Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]