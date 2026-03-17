Türk toplumunda bayram temizliği alışkanlığı değişti: Daha az efor, daha fazla hijyen

Ramazan Bayramı yaklaşırken evlerde geleneksel bayram temizliği hazırlıkları da hız kazandı. Türkiye'de güçlü bir temizlik kültürü bulunurken birçok kişi bayram öncesinde evini baştan sona temizlemeyi bir gelenek olarak sürdürüyor. Ancak günümüzde tüketiciler aynı hijyen seviyesine daha kısa sürede ve daha az eforla ulaşabilecek çözümlere yöneliyor. Ev temizliğinde hız, konfor ve hijyeni bir araya getiren Philips ise bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde kullanıcıların temizlik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE TEMİZLİK SIKLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Philips'in yaptırdığı araştırmaya göre Türkiye'de temizlik alışkanlıkları oldukça yoğun. Katılımcıların %32'si evlerini iki günde bir, %30'u ise her gün süpürdüğünü belirtiyor. Özellikle bayram gibi evlerin baştan sona temizlendiği dönemlerde temizlik rutinleri daha da sıklaşıyor. Buna rağmen kullanıcılar temizlik için harcadıkları süreyi azaltmak istiyor. Araştırmaya göre katılımcıların %31'i haftalık temizlikte süpürmeye 30-59 dakika ayırırken, %29'u ise bu işlem için 1-2 saat zaman harcıyor. Yer silme işlemi de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Katılımcıların %33'ü yer silmeye 30-59 dakika, %28'i ise 1-2 saat ayırıyor. Araştırmaya göre katılımcıların %45'i temizlik sırasında teknolojik cihazları tercih ettiğini ifade ediyor. Bu veriler, özellikle bayram öncesi yapılan kapsamlı temizliklerde kullanıcıların hijyenden ödün vermeden daha verimli çözümlere yöneldiğini gösteriyor.

GELENEKSEL TEMİZLİK YÖNTEMLERİNE HİJYEN ENDİŞESİ

Bayram temizliğinin en zahmetli aşamalarından biri olan yer silme işlemi konusunda kullanıcıların önemli beklentileri bulunuyor. Araştırmaya göre geleneksel paspas ve kova yöntemleri birçok tüketicide hijyen endişesi yaratıyor. Katılımcıların %72'si kirli suyun tekrar zemine temas etmesinden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Temizlik sonrası zeminin kısa sürede yeniden kirlenmesi (%34) ve zeminin geç kuruması (%33) ise en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Philips'in geliştirdiği yeni nesil temizlik teknolojileri, bayram öncesi yapılan kapsamlı temizlikleri daha hızlı ve zahmetsiz hale getirmeyi amaçlıyor. Philips OneUp elektrikli mop, temiz ve kirli suyu birbirinden ayıran sistemi sayesinde zeminde her zaman temiz suyla temizlik yapılmasını sağlıyor. Bağımsız testlere göre yüzeydeki bakterilerin %99'unu ortadan kaldırabilen cihaz; çift su haznesi, entegre deterjan kartuşu ve ultra hafif gövdesiyle tüm temizlik ihtiyacını kompakt tasarımıyla karşılayabiliyor. Tek şarj dolumuyla 70 dakikaya kadar çalışma süresi sunarken, 360 derece dönebilen başlık sayesinde köşeler, kanepelerin altı ve dar alanlar kolaylıkla temizlenebiliyor.

Philips'in 8000 serisi kablosuz dik süpürgeleri ise güçlü emiş performansı ve akıllı başlık teknolojisi sayesinde zemindeki ince tozları ve evcil hayvan tüylerini etkili şekilde temizleyebiliyor. Zemin tipini algılayarak emiş gücünü otomatik ayarlayan akıllı başlık sistemi farklı yüzeylerde maksimum temizlik performansı sunuyor.

Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde polen ve ince toz parçacıklarının %99,9'unu hapseden cihaz, LED ışıklı başlığı ile gözle görülmeyen tozların bile fark edilmesini sağlıyor. Böylece bayram temizliği çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor ve kullanıcılar bayramın keyfini sevdikleriyle geçirmeye daha fazla zaman ayırabiliyor.