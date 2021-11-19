"Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi" - Son Dakika

"Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi"

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil ile röportaj "Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen "Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi" Antalya'da başladı.

Yurt içi ve yurt dışından bin 250 bilim insanın katılımıyla başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde başlayan kongreye, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin 250 bilim insanı katıldı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, AA muhabirine, bu yıl ki kongrenin sloganının "Gücümüz Dayanışma Işığımız Bilgi" olduğunu ve salgın sürecinde Toraks ailesi olarak büyük bir dayanışma gösterdiklerini söyledi.

Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve yurt dışından bin 250 bilim insanının katıldığını belirten İtil, "Kongrede özellikle Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler, aşılar ve iklim krizi konuları ön plana çıktı. Bu kongre Türk Toraks Derneğinin düzenlediği ilk hibrit kongre olma özelliğini taşıyor. Hem online hem de fiziki olduğu için zor bir organizasyon. Uluslararası olan kongremizde yurt dışından çok dikkat çekici isimler var. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünden konuşmacılarımız var." dedi.

Salgın döneminde göğüs hastalıkları uzmanlarının ön saflarda özveriyle çalıştıklarını kaydeden İtil, bu yıl Türk Toraks Derneği olarak pandemi özel ödülünü ülkedeki tüm göğüs hastalıkları asistanları ve uzmanlarına verdiklerini söyledi.

Dernek olarak yaygın ve hızlı aşılamadan yana olduklarını dile getiren İtil, yaptıkları aşı kampanyasının özellikle sosyal medyada çok ses getirdiğini ve tüm toplumu bu konuda bilinçlenmeye çağırdıkları ve aşı olmayı önerdiklerini anlattı.

Kongre 21 Kasım'da sona erecek.