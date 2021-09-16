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Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı - Son Dakika

Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı

16.09.2021 12:38
Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı, System.String[]

Türk Toraks Derneğince yürütülen iki farklı anket çalışması, CoronaVac aşının güvenli, yan etkilerinin ise büyük ölçüde hafif olduğunu ve hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünü ortaya koydu.

Türk Toraks Derneğince yürütülen iki farklı anket çalışması, CoronaVac aşının güvenli, yan etkilerinin ise büyük ölçüde hafif olduğunu ve hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünü ortaya koydu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi Çalışması" ile "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve Kovid-19 Oranları Araştırma Anketi" olmak üzere geniş kapsamlı iki çalışmaya imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Toraks Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi" başlıklı çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Çalışmada aşının güvenli olduğunun ve yan etkilerinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunun görüldüğünü belirten Özen, şunları kaydetti:

"Çalışmaya 1039 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam 1628 sağlık çalışanı katıldı. İlk doz CoronaVac aşısı sonrası 300 (yüzde 18,4), 2. doz sonrası ise 254 (yüzde 15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür."

Hastaneye yatışları düşürdü

Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve yakınlarından oluşan 2 bin 13 kişinin katıldığı "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2??????? PCR Pozitifliği ve Kovid-19 Oranları Araştırma Anketi" hakkında bilgi verdi.

Çalışma sonucunda CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu görüldüğünü belirten Köktürk, şöyle devam etti:

"Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma Kovid-19 PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1'den yüzde 8,8'e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15,5'ten yüzde 10'a düşmüştür."

Köktürk, çalışmaya 1312'si kadın, 701'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 13 kişi katıldığını ve aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme yapıldığını belirtti.

Bu kişilerin 245'inin aşı öncesi PCR testinin pozitif çıktığını aktaran Köktürk, bu grubun 185'inin evde tedavi edildiğini, 38'inin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Köktürk, aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliğinin 22 kişide görüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Aşıdan sonra herhangi bir zamanda PCR pozitifliği gelişen 177 (yüzde 8,8) katılımcı vardır. Bu katılımcıların 129'unda (yüzde 72,8) PCR pozitifliği 2. doz aşıdan 21 gün sonraki dönemde gerçekleşmiştir. PCR pozitifliği gelişen grubun yüzde 77.4'ünde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gözlenirken, 18 (yüzde 10,1) kişi hastanede tedavi edilmiştir."

Türk Toraks Derneği, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı - Son Dakika
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