Türk Toraks Derneğinden "Kovid-19 önlemleri devam etmeli" önerisi - Son Dakika
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Türk Toraks Derneğinden "Kovid-19 önlemleri devam etmeli" önerisi

26.04.2022 13:16
Türk Toraks Derneğinden "Kovid-19 önlemleri devam etmeli" önerisi

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Kovid-19 salgını önlemlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, aşılanmanın yaygınlaştırılması, semptomatik vakalarda PCR testinin yapılması ve testin ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılması önerisinde bulundu.

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Kovid-19 salgını önlemlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, aşılanmanın yaygınlaştırılması, semptomatik vakalarda PCR testinin yapılması ve testin ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılması önerisinde bulundu.

Türk Toraks Derneğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), dünyada vaka sayısının bir aylık düşüşünün ardından 7-13 Mart arasında haftalık vaka sayısının küresel çapta yüzde 8 arttığını açıkladığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Türkiye'yi yeni bir dalganın bekleyebileceğine dair uyarılarda bulundu.

İtil, "Dünya Sağlık Örgütü, bu tablonun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtiyor. Bu uyarıyı akılda tutarak toplu taşıma, sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Kamu ve özelde ücretsiz olarak teste ulaşılmasının, hatta hızlı testlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten İtil, Kovid-19'un halen uluslararası öneme sahip acil halk sağlığı durumunu koruduğunu kaydetti.

Sars CoV-2 virüsünün henüz ekolojik nişini oluşturmadığını, halen öngörülemeyen viral evrime sahip olduğunu aktaran İtil, Dünya Sağlık Örgütünün tüm dünya ülke nüfuslarının yüzde 70'inin tam doz aşıyla aşılanmasını önerdiğini aktardı.

Prof. Dr. İtil, Türk Toraks Derneği olarak bazı önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aşılanmanın yaygınlaştırılmasını, semptomatik vakalarda PCR testinin yapılması ve testin ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılmasını, hızlı testlerin yaygınlaştırılmasını, PCR pozitif olguların temaslılarının izleminin devam etmesini, toplu taşıma sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske takılarak önlemlere devam edilmesini öneriyoruz."

"Hızlı testler yaygınlaştırılarak tanının kolaylaştırılması hedeflenmeli"

Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da Kovid-19 test sayısının azaltılmasının virüsün takibini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Test yapılmasından kaçınılmaması ve hızlı testlerin yaygınlaştırılarak tanının kolaylaştırılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Dilektaşlı, "Semptomu olan hastalarda kamu ve özelde ücretsiz teste ulaşmanın kolaylaşması da vaka saptanmasını ve verilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü, PCR Testi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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