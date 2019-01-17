Son Dakika Haberleri: Türk Toraks Derneğinden "Sağlıkta Şiddete" Kınama

Türk Toraks Derneğinden "Sağlıkta Şiddete" Kınama

33 dakika önce

Türk Toraks Derneği yaptığı yazılı açıklamada dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hasta yakını tarafından Doktor Nalan Uygun'a yapılan saldırıyı kınadı.

Türk Toraks Derneğinden
Türk Toraks Derneği yaptığı yazılı açıklamada dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hasta yakını tarafından Doktor Nalan Uygun'a yapılan saldırıyı kınadı.

Dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hasta yakınının Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Doktor Nalan Uygun'u darp etmesi olayına tepkiler sürüyor. Türk Toraks Derneği Uzman Temsilcisi Uzm. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'un 16 Ocak 2019 günü, saat 15.00 sıralarında, poliklinikte hasta yakını tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Kendisini aradığımızda, şu an için kafa travması nedeniyle tıbbi izleminin sürdüğünü, dava sürecinin başladığını ve haklılığının verdiği güçle meslektaşımızın dimdik ayakta olduğunu öğrenmek bizler için bir teselli olmuştur" dedi.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Yaşamını insanların hizmetine adayan, hastalarının sağlığı ve esenliği için canla başla çalışan, güler yüzlü Doktor Nalan Uygun, poliklinikte muayene sırasında öncelik verilmediği için darp edilmiştir. Ne yazık ki ülkemizde sağlık çalışanlarına şiddet vakaları münferit olay sayılamayacak kadar çok artmıştır. Ama bizler bunu asla kabul edemeyiz. Sağlık çalışanlarının umudunu yitirmesine izin vermemek için şiddet olaylarını önlemek için gerekenleri yapmaya, hiç istenmediği halde böyle olaylar yaşandığında mağdur meslektaşımızın yanında olarak yalnız olmadığını hissetmesini sağlamaya, hukuksal anlamda da dava sürecinin takipçisi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sevgili meslektaşımız, üyemiz Dr. Nalan Uygun'un yaşadığı üzücü olay vesilesiyle şiddet için caydırıcı her tür toplumsal ve yasal düzenlemenin tarafı olacağımızı, yetkili kurumlara bu konulardaki görüş ve önerilerimizi iletmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca, yapılan saldırıyı tüm hekimlere yapılmış olarak kabul ettiklerini ve dava sürecinin de takipçisi olacaklarını belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Türk Toraks Derneği, Güncel
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