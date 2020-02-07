Türk Traktör, New Holland traktörleri ile AGROEXPO 2020'de - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Traktör, New Holland traktörleri ile AGROEXPO 2020'de - Son Dakika Ekonomi

Türk Traktör, New Holland traktörleri ile AGROEXPO 2020'de

7 saat önce

Türk Traktör markası New Holland, İzmir AgroExpo 2020'de traktörlerini ve çiftçilerin çalışma alanlarındaki verimliğini artırmak üzere tasarlanmış tarımsal ekipmanlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Türk Traktör, New Holland traktörleri ile AGROEXPO 2020'de, System.String[]

Türk Traktör markası New Holland, İzmir AgroExpo 2020'de traktörlerini ve çiftçilerin çalışma alanlarındaki verimliğini artırmak üzere tasarlanmış tarımsal ekipmanlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre, New Holland, fuarda 1.500 metrekarelik standında sergilediği ve çiftçileri modern tarıma taşıyan geniş ürün gamıyla farklılığını ziyaretçilere bir kez daha hissettiriyor.


New Holland standında bu yılın en dikkati çeken ürünü, Türkiye'nin bir ilki olan yerli üretim otomatik dümenleme sistemine sahip traktörler serisi New Holland MasterDrive traktörler. Uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip bu traktörler, Türkiye'de en çok kullanılan 90-110 beygir gücüne sahip modeller olarak ülke çiftçisiyle buluşturuluyor. 2,5 cm gibi yüksek bir hassasiyet ile çalışmaya imkan tanıyan ve fabrika çıkışlı bir özellik olarak sunulan otomatik dümenleme sistemi, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesi sağlıyor.

New Holland MasterDrive, bu teknolojinin yerli üretim olarak fabrika çıkışlı sunulmasıyla aynı zamanda parça fiyatı ve bakım tarafında da kullanıcısına avantaj yaratıyor. Bahçe traktörleri klasmanında New Holland standında çiftçilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış farklı özelliklerde bağ bahçe traktörleri de beğeniye sunuluyor. Maksimum performans ve yakıt ekonomisini bir arada sağlayan çözümler arayan çiftçiler için geliştirilen yerli üretim TD4.100F serisi ile eşsiz ölçüleri, güçlü ve ekonomik motoru beraberinde hem verimi hem de konforu yükselten donanımlarıyla TTJ Limited Edition serisi fuarın dikkati çeken traktörleri arasında yer alıyor.

2019 İzmir fuarında yapılan lansmanın ardından kısa sürede çiftçilerin beğenisini kazanan T580 B bahçe serisi traktörler ise bahçe traktörleri arasında açık ara en çok tercihedilen ve 2019 yılında toplam pazarda en çok satılan 4. model olarak fuarda çiftçiler ile buluşuyor.

İzmir AgroExpo 2020'ye tarımsal ekipman konusunda da çok donanımlı bir ürün gamıyla gelen New Holland, tanıtım alanında toprak işleme makinesinden, ekim makinesine, küçük balya makinesinden büyük balya makinesine, silaj hasat makinesinden, biçerdövere çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun, modern ve yüksek teknolojili tarımsal ekipmanları bu standında sergiliyor.

Yenilenen özellikleriyle çiftçiyle ilk kez İzmir'deki fuarda buluşan New Holland Big Baler Plus serisi büyük balya makineleri, pazardaki başarısını daha da arttırmaya hazırlanıyor. Yeni modelin en öne çıkan yeniliği olan patentli LoopMaster bağlama grubu, daha sıkı düğümler atılmasını sağlayarak, balyanın dağılma olasılığını en aza indiriyor. Bağlama grubunun diğer bir önemli avantajı ise tarla yüzeyine veya balya içine daha az atık ip karışmasını sağlaması. Bu yeni özellik sayesinde çiftçiler hem daha az ip tüketirken aynı zamanda çevrenin korumasına da daha fazla katkıda bulunuyorlar.

Türk Traktör, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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