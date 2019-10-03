Son Dakika Haberleri: Türk Traktör'ün satışları eylülde yüzde 37,7 arttı
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Türk Traktör'ün satışları eylülde yüzde 37,7 arttı

40 dakika önce

Türk Traktör'ün, eylül ayı traktör satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı.

Türk Traktör'ün satışları eylülde yüzde 37,7 arttı, System.String[]

Türk Traktör'ün, eylül ayı traktör satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı.

Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:11 
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