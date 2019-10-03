Türk Traktör'ün satışları eylülde yüzde 37,7 arttı
40 dakika önce
Türk Traktör'ün, eylül ayı traktör satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı.
Türk Traktör'ün, eylül ayı traktör satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:11
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