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Türk turistin gözünden Hong Kong ve Makau'da koronavirüs paranoyası
6 saat önce
Koronavirüs salgınının dünyada manşet olmaya başladığı günlerde euronews muhabiri Enis Günaydın Hong Kong'daydı. Salgının ve korkunun bölgede yarattığı etkileri gözlemleyen muhabirimiz, Hong Kong ve Makau'nun koronavirüsle mücadelesini anlatıyor.
Çin'de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs krizinden Çin ana karası dışında en fazla etkilenen bölgelerin başında Hong Kong ve Makau geliyor.
Ekim ayında planlamaya başladığım Hong Kong gezisinin böyle bir salgın ile aynı döneme denk geleceğini bilmem mümkün değildi. Hızla yayılan yanlış haberler ve halkın panik durumu, belki de çok az sayıda turistin yaşayabileceği bir deneyimi bana sundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:40
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