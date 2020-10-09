Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi

25 ülkede 8 binden fazla oda ile küresel bir otelcilik şirketi olan Warwick Hotels and Resorts (WHR)'in Güney Pasifik Bölge Gelirler Direktörü Göktan Kavak, Pasifik bölgesinde bulunan otelleri için korona virüsünün etkilerini değerlendirdi. Bölgede bulunan tek Türk otel yöneticisi olan Kavak, bu otellerin fiyatlama ve gelir stratejilerini, 2018'den beri başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Warwick Hotels and Resorts (WHR)'in Güney Pasifik Bölge Gelirler Direktörü Göktan Kavak, Pasifik bölgesindeki otelleri için tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemisinin etkilerini değerlendirdi. Warwick Hotels & Resorts tarafından yönetilen oteller için odalar bölümü ve gelir yönetimi idareciliği pozisyonlarında görev yapan Göktan Kavak, Warwick'in Güney Pasifik ülkeleri ve Endonezya'da bulunan yedi oteli için günlük gelir yönetimi stratejisini yönettiklerini ifade etti.

Kavak, "En basit ifadeyle, yönetimimiz altında olan otellerin, bu beklenmedik kötü zamanlarda iş verimliliğini en üst düzeye çıkaracak ve stratejik hedeflerini karşılayacak fiyatlar belirlemekten sorumluyuz ve bu sorumluluk kulağa biraz korkutucu gelse de; analitik beceri, eleştirel düşünme, doğru karar verme gibi birçok etkenin yerinde kullanımı ile başarıyla yönetiyoruz" dedi.

"Covid-19 salgını Güney Pasifik'teki turizm performansına büyük gölge düşürdü"

Fiji'de bulunan Warwick Fiji, The Naviti Resort, TokaToka Resort, Tambua Sands Beach Resort, Vanuatu'da bulunan Warwick Le Lagon ve Endonezya'da bulunan Warwick Ibah Luxury Villas gibi birbirinden lüks otellerin sorumluluklarında olduğunun altını çizen Kavak, "Pandemiye kadar olan son iki senelik dönemde bölgede gösterdiğimiz başarı ile tesis karlılıklarını ortalama yüzde 30 arttırmayı sağladık; fakat 2020 birinci çeyrekten itibaren her ülkede yaşandığı gibi Covid-19 sebebiyle yaşanan ekonomik gerileme bu bölgede de etkili oldu. Korona salgınının etkisi nedeniyle ziyaretçi girişlerindeki ivme büyük ölçüde kaybedildi. Özellikle Mart 2020'de bölge genelinde (Avustralya, Endonezya, Maldivler, Fiji, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur ve Vanuatu) yaklaşık yüzde 35 ile yüzde 65 arasında bir düşüş kaydedildi. Benzer şekilde, nisan ve devamında da Covid-19 salgını Güney Pasifik'teki turizm performansına büyük gölge düşürdü ve dolulukları ortalama yüzde 27 azaldı. Ortalama Günlük Ücret (ADR) ve Oda Başına Gelir (RevPAR) sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 55 oranında azaldı. Özellikle Güney Pasifik bölgesinin en büyük yatırım ve turist kaynağı olan Avustralya, yatırım paketleri ve turizm teşvik modelleri ile bölgeyi en azından stabil tutmaya çalışıyor; fakat pek başarılı olduğu henüz söylenemez" şeklinde konuştu.

"Pandeminin ilk etkilerini hisseden sektör turizm"

Bölgenin, benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını ve bunun etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kavak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetlerin de devam eden bu krizi ve halk üzerindeki etkisini azaltmak için bilinçli kararlar alması kritik önem taşıyor. Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), bölge işletmelerini araştırmak ve pandeminin ekonomik etkisinin onları nasıl etkilediğini anlamak için Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yapmalı. Bu iş birliği ile işletmelerin, yeni piyasa gerçeklerine uyum sağlamak için operasyonlarını nasıl değiştirdiklerini göstermelerine fırsat sağlamalı ve etkiyi en aza indirmek için gösterdikleri çabayı tespit etmeli. Kısa vadede ihtiyaç duyabilecekleri destek ve ek kaynaklar için olanak sağlanmalı; çünkü korona virüsünün etkilerini hisseden ilk sektör olan turizm endüstrisi diğer sektörlerden daha fazla mağdur diye düşünüyorum."

Pandemi sosyal yaşamı da etkiledi

Göktan Kavak, "Finansal etkiler olduğu gibi elbette sosyal yaşam da bu bölgede çok değişti. Ülke giriş kısıtlamaları, kapanan eğlence mekanları, açık hava toplantı yasakları ülkemizde olduğu gibi burada da uygulanıyor. 14 günlük karantina, zorunlu sosyal mesafe, evden çalışmak, okullara ve ibadethanelere giriş yasağı gibi önlemler hala çok sıkı olarak devam ediyor. Yeni Zelanda, Fiji, Yeni Kaledonya gibi ülkeler hala turistik ziyaretlere izin vermiyor ve bu 2021 ilk çeyreğe kadar devam edecek gibi görünüyor. 2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren ise iyi bir toparlanma bekliyoruz. Pandeminin neredeyse tüm operasyonu durdurduğu zamanlarda, otellerin iyileşme hazırlıkları için geçirdik, özellikle operasyonel stratejilere, maliyet tasarrufu sağlayan girişimlere, pazarlama dağıtım kanallarına ve teknoloji yükseltmesine yeniden göz atmak için iyi bir zaman oldu" şeklinde konuştu.

2017 yılında Irak'ta çalıştığı dönemde tanışıp evlendiği eşi Hadeer Kavak ile birlikte Vanuatu'da yaşayan ve çalışmalarını buradan sürdüren Kavak, "Özellikle Vanuatu halkı, Türkleri sadece haber programlarından ve tarih derslerinden biliyor, daha önce bir Türk ile karşılaşmadıklarını söylüyor. Vanuatu halkı için, gayet yardımsever ve kendi halinde olan bir halk diyebilirim. Biz onlara kendi kültürümüzü, onlar da bize kendi kültürlerini öğretiyor. Suç oranı çok düşük, neredeyse yok denecek kadar az ve hatta ülkede polisler de dahil silah bulundurmak yasak. Onlar bizi biz de onları çok sevdik. Portföyümün çoğu Fiji'de ve Avustralya'da olsa da biz burada yaşamayı tercih ettik. Daha sakin daha sade bir yaşam için. Şimdilerde sınırlar kapalı olduğu için biraz kısılmış gibi hissetsek de zamanın en güzel geçtiği ülke diyebilirim" şeklinde konuştu. - İZMİR