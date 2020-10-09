Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi - Son Dakika

Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi

09.10.2020 14:24
Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi, System.String[]

25 ülkede 8 binden fazla oda ile küresel bir otelcilik şirketi olan Warwick Hotels and Resorts (WHR)'in Güney Pasifik Bölge Gelirler Direktörü Göktan Kavak, Pasifik bölgesinde bulunan otelleri için korona virüsünün etkilerini değerlendirdi.

25 ülkede 8 binden fazla oda ile küresel bir otelcilik şirketi olan Warwick Hotels and Resorts (WHR)'in Güney Pasifik Bölge Gelirler Direktörü Göktan Kavak, Pasifik bölgesinde bulunan otelleri için korona virüsünün etkilerini değerlendirdi. Bölgede bulunan tek Türk otel yöneticisi olan Kavak, bu otellerin fiyatlama ve gelir stratejilerini, 2018'den beri başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Warwick Hotels and Resorts (WHR)'in Güney Pasifik Bölge Gelirler Direktörü Göktan Kavak, Pasifik bölgesindeki otelleri için tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemisinin etkilerini değerlendirdi. Warwick Hotels & Resorts tarafından yönetilen oteller için odalar bölümü ve gelir yönetimi idareciliği pozisyonlarında görev yapan Göktan Kavak, Warwick'in Güney Pasifik ülkeleri ve Endonezya'da bulunan yedi oteli için günlük gelir yönetimi stratejisini yönettiklerini ifade etti.

Kavak, "En basit ifadeyle, yönetimimiz altında olan otellerin, bu beklenmedik kötü zamanlarda iş verimliliğini en üst düzeye çıkaracak ve stratejik hedeflerini karşılayacak fiyatlar belirlemekten sorumluyuz ve bu sorumluluk kulağa biraz korkutucu gelse de; analitik beceri, eleştirel düşünme, doğru karar verme gibi birçok etkenin yerinde kullanımı ile başarıyla yönetiyoruz" dedi.

"Covid-19 salgını Güney Pasifik'teki turizm performansına büyük gölge düşürdü"

Fiji'de bulunan Warwick Fiji, The Naviti Resort, TokaToka Resort, Tambua Sands Beach Resort, Vanuatu'da bulunan Warwick Le Lagon ve Endonezya'da bulunan Warwick Ibah Luxury Villas gibi birbirinden lüks otellerin sorumluluklarında olduğunun altını çizen Kavak, "Pandemiye kadar olan son iki senelik dönemde bölgede gösterdiğimiz başarı ile tesis karlılıklarını ortalama yüzde 30 arttırmayı sağladık; fakat 2020 birinci çeyrekten itibaren her ülkede yaşandığı gibi Covid-19 sebebiyle yaşanan ekonomik gerileme bu bölgede de etkili oldu. Korona salgınının etkisi nedeniyle ziyaretçi girişlerindeki ivme büyük ölçüde kaybedildi. Özellikle Mart 2020'de bölge genelinde (Avustralya, Endonezya, Maldivler, Fiji, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur ve Vanuatu) yaklaşık yüzde 35 ile yüzde 65 arasında bir düşüş kaydedildi. Benzer şekilde, nisan ve devamında da Covid-19 salgını Güney Pasifik'teki turizm performansına büyük gölge düşürdü ve dolulukları ortalama yüzde 27 azaldı. Ortalama Günlük Ücret (ADR) ve Oda Başına Gelir (RevPAR) sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 55 oranında azaldı. Özellikle Güney Pasifik bölgesinin en büyük yatırım ve turist kaynağı olan Avustralya, yatırım paketleri ve turizm teşvik modelleri ile bölgeyi en azından stabil tutmaya çalışıyor; fakat pek başarılı olduğu henüz söylenemez" şeklinde konuştu.

"Pandeminin ilk etkilerini hisseden sektör turizm"

Bölgenin, benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığını ve bunun etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kavak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetlerin de devam eden bu krizi ve halk üzerindeki etkisini azaltmak için bilinçli kararlar alması kritik önem taşıyor. Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), bölge işletmelerini araştırmak ve pandeminin ekonomik etkisinin onları nasıl etkilediğini anlamak için Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yapmalı. Bu iş birliği ile işletmelerin, yeni piyasa gerçeklerine uyum sağlamak için operasyonlarını nasıl değiştirdiklerini göstermelerine fırsat sağlamalı ve etkiyi en aza indirmek için gösterdikleri çabayı tespit etmeli. Kısa vadede ihtiyaç duyabilecekleri destek ve ek kaynaklar için olanak sağlanmalı; çünkü korona virüsünün etkilerini hisseden ilk sektör olan turizm endüstrisi diğer sektörlerden daha fazla mağdur diye düşünüyorum."

Pandemi sosyal yaşamı da etkiledi

Göktan Kavak, "Finansal etkiler olduğu gibi elbette sosyal yaşam da bu bölgede çok değişti. Ülke giriş kısıtlamaları, kapanan eğlence mekanları, açık hava toplantı yasakları ülkemizde olduğu gibi burada da uygulanıyor. 14 günlük karantina, zorunlu sosyal mesafe, evden çalışmak, okullara ve ibadethanelere giriş yasağı gibi önlemler hala çok sıkı olarak devam ediyor. Yeni Zelanda, Fiji, Yeni Kaledonya gibi ülkeler hala turistik ziyaretlere izin vermiyor ve bu 2021 ilk çeyreğe kadar devam edecek gibi görünüyor. 2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren ise iyi bir toparlanma bekliyoruz. Pandeminin neredeyse tüm operasyonu durdurduğu zamanlarda, otellerin iyileşme hazırlıkları için geçirdik, özellikle operasyonel stratejilere, maliyet tasarrufu sağlayan girişimlere, pazarlama dağıtım kanallarına ve teknoloji yükseltmesine yeniden göz atmak için iyi bir zaman oldu" şeklinde konuştu.

2017 yılında Irak'ta çalıştığı dönemde tanışıp evlendiği eşi Hadeer Kavak ile birlikte Vanuatu'da yaşayan ve çalışmalarını buradan sürdüren Kavak, "Özellikle Vanuatu halkı, Türkleri sadece haber programlarından ve tarih derslerinden biliyor, daha önce bir Türk ile karşılaşmadıklarını söylüyor. Vanuatu halkı için, gayet yardımsever ve kendi halinde olan bir halk diyebilirim. Biz onlara kendi kültürümüzü, onlar da bize kendi kültürlerini öğretiyor. Suç oranı çok düşük, neredeyse yok denecek kadar az ve hatta ülkede polisler de dahil silah bulundurmak yasak. Onlar bizi biz de onları çok sevdik. Portföyümün çoğu Fiji'de ve Avustralya'da olsa da biz burada yaşamayı tercih ettik. Daha sakin daha sade bir yaşam için. Şimdilerde sınırlar kapalı olduğu için biraz kısılmış gibi hissetsek de zamanın en güzel geçtiği ülke diyebilirim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi

Koronavirüs, Vanuatu, Turizm, Kavak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Antalya'da 100 kişilik itfaiye eri kadrosuna 1.000 kişi başvurdu Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, evler tahliye edildi
G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu         
15:57
İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları         
15:47
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi         
11:31
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 16:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk turizmci, Güney Pasific bölgesinden pandeminin uluslararası etkisini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei