Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor - Son Dakika

Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor

09.04.2021 11:05

Marmaris sahil ve plajları Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu: "İngiliz pazarında haziran ve temmuz için umutluyuz" TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut: "Rusya ve Almanya'dan...

Marmaris sahil ve plajları Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu:

"İngiliz pazarında haziran ve temmuz için umutluyuz"

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut:

"Rusya ve Almanya'dan sonra İngiltere üçüncü büyük pazarımız. En çok turist gönderen ülkeler arasında. Özellikle yaz döneminde bu pazardan ciddi bir turist akışı bekliyoruz"

Turizm firmasının yönetim kurulu başkanı Burak Tonbul:

"Yaz tatili için İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik bir ilgisi var. Özellikle Muğla'nın ilçeleri ve Antalya destinasyonu İngiltere'de en çok tercih edilen yaz tatil yörelerinin başında geliyor"

İngiltere'de normalleşme adımlarının atılması, Türkiye'deki turizmcileri İngiliz pazarı açısından yaz sezonu için umutlandırdı.

Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerekli önlemleri alan Türk turizm sektörü, sezona hazır.

Rusya'dan hareketliliğin başladığı Akdeniz ve Ege kıyılarında, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Almanya ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden de turist akışı bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, İngiliz turistler için Muğla'nın vazgeçilmez destinasyonların başında geldiğini söyledi.

Sektörün gözünün kulağının İngiltere'den gelecek olumlu haberlerde olduğunu belirten Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya için Rusya pazarı ne kadar önemliyse Ege ve Muğla için de İngiltere pazarı o kadar önemli. Muğla olarak ana kaynak pazarımız İngiltere. İngilizler en çok Marmaris, Fethiye ve Muğla'nın diğer ilçelerini tercih ediyor. İngiltere, Antalya'nın da önemli bir pazarlarından biri. İngiliz turisti Muğla ve Antalyalı turizmciler olarak umutla bekliyoruz. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile Türkiye turizmdeki en büyük rakiplerinden daha iyi konumda. İngiliz pazarında haziran ve temmuz için umutluyuz."

"İngiltere, Antalya'nın üçüncü büyük pazarı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise İngiltere'de normalleşme sürecinin başladığını, bu adımların da yurt dışı seyahat yapacak İngilizleri hareketlendirdiğini dile getirdi.

Türk turizmcileri olarak İngiltere'de yurt dışı seyahatlere ilişkin bir hafta sonra güzel haberler beklediklerini aktaran Turgut, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamaları rezervasyonları olumlu yönde etkiledi. Asıl güzel haberi 12 Nisan'da bekliyoruz. Rusya ve Almanya'dan sonra İngiltere üçüncü büyük pazarımız. En çok turist gönderen ülkeler arasında. Özellikle yaz döneminde bu pazardan ciddi bir turist akışı bekliyoruz." diye konuştu.

Turgut, turistlerle ilgili salgın noktasında ciddi bir problem yaşanmadığını vurgulayarak, turizmin oldukça güvenli olduğunu kaydetti.

"İngilizler için Muğla ve Antalya en çok tercih edilen destinasyon"

Ağırlıklı olarak İngiliz pazarına yönelik çalışan turizm firmasının yönetim kurulu başkanı Burak Tonbul da Avrupa'da yaz aylarının başlangıcı olarak kabul edilen Paskalya sonrasında İngiltere pazarında bir hareketlilik beklendiğini söyledi.

İngilizlerin rezervasyonlarında Türkiye ve Yunanistan'a ilginin arttığına dikkati çeken Tonbul, "Yaz tatili için İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik bir ilgisi var. Özellikle Muğla'nın ilçeleri ve Antalya destinasyonu İngiltere'de en çok tercih edilen yaz tatil yörelerinin başında geliyor." dedi.

Tonbul, İngiltere'de acentelerin, tur operatörlerinin satışlarının henüz açılmadığını, bu satışların başlamasıyla üçüncü rezervasyon dalgasının yaşanacağını bildirdi.

Türk turizmciler olarak Türkiye'nin, İngiltere tarafından "güvenli ülke" olarak nitelendirilen yeşil kategoride yer almasını beklediklerini vurgulayan Tonbul, İngiltere ile güvenli koridorlarla bağlanmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor
Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor
Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor
Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor

Türkiye, England, Antalya, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk turizmciler İngiltere pazarında hareketlilik bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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