Türk turizmi Almanya’yı salladı

Alman F.A.Z gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'yi anlattı.

Alman F.A.Z gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'yi anlattı. Alman gazeteciler "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı. Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI CEO'su Gunz ise turizmin Türkiye'nin en güçlü elçisi olduğunu belirterek, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

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