Son Dakika Haberleri: Türk turizmi Almanya’yı salladı

Türk turizmi Almanya’yı salladı

1 saat önce

Alman F.A.Z gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'yi anlattı.

Türk turizmi Almanya’yı salladı, System.String[]
Alman F.A.Z gazetesi bugünkü sayısında Türkiye'yi anlattı. Alman gazeteciler "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı. Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI CEO'su Gunz ise turizmin Türkiye'nin en güçlü elçisi olduğunu belirterek, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:30 

Almanya, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı! "Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı

Hava Yoluyla Şubat'ta 12,8 Milyon Yolcu Taşındı DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk turizmi Almanya’yı salladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]