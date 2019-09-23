"Türk turizmi bu krizi de aşacaktır"
2 saat önce
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15
Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı