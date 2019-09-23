Son Dakika Haberleri: "Türk turizmi bu krizi de aşacaktır"
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"Türk turizmi bu krizi de aşacaktır"

2 saat önce

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Soğukkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz. Türk turizmi bugüne kadar önemli sıkıntıları aşmış bir sektör, bu krizi de aşacaktır." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:15 
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