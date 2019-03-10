Türk Turizmine "Denizaşırı" Doping

Türkiye, Çin'de "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.

Türkiye, Çin'de "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü.



Türkiye, 5 Mart'ta Şanghay'da düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da rakiplerini geride bırakarak "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülünün sahibi oldu. "China Self-Driving Club" tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde, "I Driver Ceremony" etkinliği kapsamında "Best Overseas Destination" ödülü Türkiye'ye verildi. Ödülü Türkiye adına Şanghay Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Kenan Ağa aldı.



2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiği Çin'den gelen turist sayısı 2018'de yüzde 59.38 artarak 394 bine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" etkinliklerinin bunda çok önemli etkisi olduğu kaydedildi. Çin genelinde yıl boyunca Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edildi. Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri 2018 yılı Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı organizesinde sergilenen "Anadolu Ateşi: Troya" gösterileri ile başladı. Troya gösterisi Şanghay'da yazılı ve görsel medyada büyük ses getirdi. China Outbound Tourism and Travel Market (COTTM) fuarında da stant açıldı. Şanghay'da Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla şef Deniz Ahmet Köse ile ekibi tarafından hazırlanan Türk yemekleri Çinlilerle buluşturuldu. Ayrıca Çin'in en büyük televizyon kanallarından biri olan Zhejiang TV ekibi Fethiye'de ağırlandı. Yine 24 Ocak 2018'de Çin turizm sektörü, Çin devlet kurumları, kanaat önderleri ve diğer ülkelerin diplomatik misyonlarına Türk mutfağı sunumu gerçekleştirildi. Şanghay'da "Göbeklitepe Arkeoloji Seminerleri", 1-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Türk mutfağı sunumu ve Çin turizm sektörü ile buluşma, Devrim Erbil resim sergisi, Chongbang Grup AVM'lerinde klasik Türk müziği konseri ve ebru sanatı icrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kitapları Çince'ye de çevrilen yazar Ayşe Kulin'in Şanghay Uluslararası Edebiyat Festivali'ne katılımı, kültür varlıkları ve arkeoloji seminerleri, İstanbul arkeolojik kazıları semineri, Mehmet Gürsoy-Nida/Sıtkı Olçar Türk Çinileri sergisi, Devlet Opera ve Balesinin Allegra Ensemble konseri Çin'de Türkiye Turizm Yılı etkinliklerinden bazıları oldu. - ANKARA

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