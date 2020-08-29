Türk uçaklarından ABD B-52'sine havada destek - Son Dakika

Türk uçaklarından ABD B-52'sine havada destek
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 F-16 ve 2 KC-135R uçağı ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verildiğini, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçakları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi...
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 F-16 ve 2 KC-135R uçağı ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verildiğini, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçakları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen Silver Sky Harekatı kapsamında ABD'ye ait B-52 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirildiğini, 28 Ağustos 2020 tarihinde Türk hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuşlara Türk Hava Kuvvetleri bağlısı 2 KC-135R ve 2 F-16 uçağı ile destek verildiğini açıkladı. Ayrıca bakanlık, bu uçuşlar sırasında ABD'ye ait B-52 uçağına havadan yakıt ikmali yapıldığı ve Türk F-16'ları tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi gerçekleştirildiğini bildirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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