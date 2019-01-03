Türk Uçurtma Takımı" Hindistan Yolcusu

İstanbul Uçurtmacılar Derneği bünyesinde yer alan Türk Uçurtma Takımı, Hindistan'da düzenlenecek uçurtma festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği bünyesinde yer alan Türk Uçurtma Takımı, Hindistan'da düzenlenecek uçurtma festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.



Bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Hindistan Uçurtma Festivali yarın Ahmedabad'ta başlayacak.



45 ülkenin katılacağı festivalde Türkiye'yi İstanbul Uçurtmacılar Derneği ve Türk Uçurtma Takımı temsil edecek.



Birbirinden farklı 10 gösteri gerçekleştirecek ekip, 60 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağının yer aldığı bayrak uçurtma ve Türkiye'nin en büyük uçurtması unvanına sahip 100 metrekare büyüklüğündeki vatoz balığı uçurtmasıyla festivale renk katacak.



Festival süresince Türk modeli ve Türk Bayrağı tasarımlı uçurtmalarla atölye çalışmaları yapacak ekip, Hindistanlı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar hediye edecek.



"Hindistanlı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar yaptıracağız"



İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma Takımı kaptanı Mehmet Naci Aköz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sokak oyunları kültürümüzün tek canlı oyuncağı olarak bildiğimiz uçurtma dünyadaki pek çok ülkede farklı tarihlerde dev uluslararası uçurtma festivalleriyle kutlanıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin tek resmi uçurtma kurumu olarak çeşitli festivallere katılıp, Türkiye'yi uluslararası alanlarda temsil etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Aköz, şunları kaydetti:



"Gittiğim her ülkede dev boyutuyla havalarda süzülen Türk bayrağı uçurtmamız herkesin ilgisini çekiyor ve pek çok uluslararası televizyon kanallarında haberimiz yapılıyor. Bu festivalde de öyle olacağını umuyoruz. Ayrıca, bu festivalde yapacağımız uçurtma atölyelerinde Hindistanlı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar yaptırarak, ülkemizin tanıtımını en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Festivale katılacak diğer ülkelerin uçurtma takımlarıyla yapacağımız ikili görüşmeler esnasında ve yapacağımız alışverişlerde de yeni uçurtmaları ve uçurtmayla ilgili ürünleri koleksiyonumuza katmak üzere ülkemize geri döneceğiz."

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