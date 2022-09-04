670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Elmalı Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final güreşini galip tamamlayan Ali Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Tayfun Gemici ile Hüseyin Gümüşalan, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak nitelendirilen ve Antalya 'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz 'ün altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Kaynak: AA

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