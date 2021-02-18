Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da Güreş Sahası ve Güreş Eğitim Merkezi projesi hazırlandı - Son Dakika

Elmalı ilçesinde Güreş Sahası ve Güreş Eğitim Merkezi projesinin tamamlandığı ve en kısa sürede yapımı için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, AA muhabirine, tarihte bilinen Türk'ün İlk Er Meydanı Elmalı'da, çağın gerektirdiği modern, ata sporu yağlı güreşe uygun, güreş sahası ve güreş eğitim merkezi projesini tamamladıklarını, en kısa sürede ihalesinin tamamlanarak yapımına başlanılacağını söyledi.

Göreve geldiklerinden itibaren 669 yıllık geçmişi bulunan ata sporu yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması için mücadele ettiklerini ifade eden Öztürk, bu konuda değişik girişim ve temaslarda bulunduklarını, çalışmalarının meyvesi olarak Elmalı Güreş Sahası ve Güreş Eğitim Merkezi projesini hazırlattıklarını belirtti.

İlçenin gururu, ata sporu tarihi yağlı güreşlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Öztürk, şunları ifade etti:

"Bu çalışmalar kapsamında 667'inci tarihi Elmalı yağlı güreşlerinde misafir ettiğimiz Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ile tarihimizin en eski spor organizasyonu, Türk'ün ilk er meydanı, Elmalı yağlı güreşlerimizi hak ettiği noktaya getirmek için fikir alışverişinde bulunmuştuk. Sonraki süreçte sayın Bilal Erdoğan beyin teveccühleriyle, Elmalımızın gururu başpehlivanlarımızdan İsmail Balaban'nın katkıları, içerisinde güreş eğitim merkezinin de olduğu, güreş sahası kompleksi üzerinde titizlikle ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde projemizi hazırladık. İlgili makamlara sunumunu gerçekleştirdik. İnşallah Elmalımız, 669 yıllık tarihiyle Türk'ün ilk er meydanı olma özelliğine yakışacak büyük bir güreş kompleksine kavuşacak."

Güreş sahası ve güreş eğitim merkezi proje çalışmalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya milletvekillerinin de büyük destekleri olduğunu vurgulayan Öztürk, güreş sahasının tamamlandığında tarihi, kültürel ve sportif olarak Elmalı'nın vizyonuna yeni vizyon katacağını dile getirdi.

Projenin 20 bin kişi kapasiteli ve büyük bir proje olduğunu belirten Öztürk, "Bu projenin hazırlanması ve bu hale gelmesinde emeği geçen herkese tekraren teşekkür ediyorum. Türk tarihimize, spor camiamıza, ata sporu yağlı güreş severlere ve Elmalı'mıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.