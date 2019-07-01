Son Dakika Haberleri: Türk üniversiteleri Afganistan'da tanıtıldı
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Türk üniversiteleri Afganistan'da tanıtıldı

1 saat önce

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 8 üniversite, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Afgan öğrencilere tanıtıldı.

Türk üniversiteleri Afganistan'da tanıtıldı, System.String[]
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 8 üniversite, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Afgan öğrencilere tanıtıldı.
Türk Hava Yollarının (THY) desteklediği ve Turkey Study Center'ın organize ettiği fuarın açılış törenine katılan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Turkey Study Center Müdürü Muhammet Aralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC'de faaliyet gösteren 8 üniversiteyle Kabil'de bu fuarı düzenlediklerini söyledi.
Afganistan'ın, Türkiye'ye öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 5. olduğunu ifade eden Aral, Kabil'de ilk kez düzenledikleri bu fuar sayesinde Afgan öğrencileri, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde ağırlamak istediklerini belirtti.
Aral, Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri eğitimle daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:35 Kaynak: AA
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