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"Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti" - Son Dakika

"Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti"

21.01.2021 11:00
"Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti"

İstanbul Aydin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) ve Coursera'nın katkılarıyla düzenlenen "Türkiye'deki Üniversitelerin Dijital Dönüşümü: Öğrencileri Geleceğin Becerileriyle Donatmak" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

İstanbul Aydin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) ve Coursera'nın katkılarıyla düzenlenen " Türkiye'deki Üniversitelerin Dijital Dönüşümü: Öğrencileri Geleceğin Becerileriyle Donatmak" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda, pandemi döneminde Türk üniversitelerinin dijital dönüşümü hızla ve başarıyla yönettiği ifade edildi.

İstanbul Aydin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) ve Coursera'nın katkılarıyla düzenlenen "Türkiye'deki Üniversitelerin Dijital Dönüşümü: Öğrencileri Geleceğin Becerileriyle Donatmak" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Türkiye'deki üniversitelerin kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, pandemi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üniversitelerde gerçekleştirilen yükseköğretimde dijital dönüşüm tartışıldı.

Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini çevrimiçi ortama nasıl taşıdıkları, üniversitelerin bu süreçte yaşadıkları zorlukları nasıl aştıkları, harmanlanmış eğitim modeli, veri güvenliği, sınavların yapılma ve öğrenci performansının ölçümlenmesi gibi birçok konuda tecrübeli katılımcılar görüşlerini bildirdi.

"TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ"

Toplantıda konuşan İstanbul Aydin Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Direktör Yardımcısı Ayşe Deniz Özkan pandeminin dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini azalttığını, ancak uluslararası öğrenci pazarında yakın zamanda yer edinen Türk üniversitelerinin pandeminin yarattığı zor koşullara rağmen uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı. Özkan, online eğitim ve dijital dönüşümün, eğitiminin bir kısmını yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir fırsat yarattığını belirti.

Dünyadaki birçok seçkin üniversitenin, çevrimiçi dersler ve programlar sunduğunu, öğrencilerin bunlara artık kendi evlerinden ulaşabileceğini ifade eden Özkan, "İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, sürece zaten hazır olan mevcut altyapı sayesinde, pandeminin başından bu yana online ve hibrit eğitim sistemine hızla uyum sağladık. Programların tamamına yakınını online eğitim sürecine uyarladık ve süreci son derece başarılı yönettik. Yurt dışındaki anlaşmalı üniversiteler ile webinar'lar ve ortak online dersler yaptık. Bunların da dijital dönüşümün olumlu yansımaları oldu" dedi.


Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti
Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti
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İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türk üniversiteleri dijital dönüşümü başarıyla yönetti' - Son Dakika


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