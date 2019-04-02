Son Dakika Haberleri: Türk Üniversiteleri Nijerya'da Tanıtıldı

Türk Üniversiteleri Nijerya'da Tanıtıldı

1 saat önce

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 11 üniversite, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Nijeryalı öğrencilere tanıtıldı.

Türk Üniversiteleri Nijerya'da Tanıtıldı, System.String[]
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren 11 üniversite, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"nda Nijeryalı öğrencilere tanıtıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) desteklediği ve Turkey Study Center'ın organize ettiği fuara, eğitim faaliyetleri ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla Türkiye ve KKTC'den 11 üniversitenin temsilcileri katıldı.

THY Abuja Müdürü Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'daki gençlerin dünya standartlarında kaliteli eğitim alması için Türk üniversitelerini tanıttıklarını belirtti.

Nijerya'dan her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim almak için Türkiye ve KKTC'ye gittiğini ifade eden Aşık, "Bunu geliştirmek adına öğrenciler için çıkardığımız özel ücret vardı. Bu ücretlerin sayesinde her yıl daha fazla öğrenci göndermeye başladık ve rakamlarımız gitgide artıyor." dedi.

Turkey Study Center Müdürü Muhammet Aralı da üniversite temsilcilerinin başkent Abuja'nın yanı sıra Kaduna ve Kano'ya gideceklerini ifade etti.

Abuja'da düzenlenen fuarda yaklaşık bin 500 Nijeryalı öğrenciyi ağırladıklarını aktaran Aralı, "Nijerya'da Türkiye'ye karşı çok ilgi var. Türkiye'deki eğitim imkanlarını Afrikalı öğrencilere sunmak ve kültürel olarak Türkiye ile Afrika arasında çok önemli köprü kurmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Fuara katılan Nijeryalı öğrencilerden Ummi Sani ise Türkiye ve ülkedeki kaliteli eğitim hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Sani, elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde okumak istediğini ifade ederek, "Mezun olduktan sonra hangi ülkede okumak istediğim konusunda kararsızdım ama fuara katıldıktan sonra Türkiye'ye gitmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Abuja, Türkiye, Nijerya, Güncel
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