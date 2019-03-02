Türk Üniversiteleri Tunuslu Öğrencilerle Buluştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara katılanlar Türkiye
'nin Tunus
Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
'ın fuarın açılışı yapması ve stantları gezmesi
Fuara katılan Türkiye Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeleri
Fuardaki stantları gezen Tunusluların üniversiteler ile ilgili bilgi ve çeşitli formlar alması
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
ile röportaj
Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı
ile röportaj Türkiye Maarif Vakfının Tunus'ta gerçekleştirdiği eğitim fuarı, Tunuslu öğrencileri, Türkiye'nin farklı yerlerinden fuara gelen üniversitelerle buluşturdu.
Başkent Tunus'ta Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Hasan Yavuz
'un yanı sıra Hitit Üniversitesi
Rektörü Reha Metin Alkan
, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Mustafa Cufalı katıldı. Arnavutluk
'ta Maarif Vakfına ait Tiran New York Üniversitesi
, Kıbrıs
İlim Üniversitesi ile yurt dışındaki üniversitelerin yanı sıra Türkiye genelinden yedisi özel, yedisi devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite Tunuslu öğrencilerle bir araya geldi.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika
coğrafyasındaki üniversite eğitimi düzeyinde düzenlenen ilk fuarın Maarif Vakfına nasip olduğunu belirterek, "Tunus ve Türkiye, kültürel, toplumsal ve tarihi değerleri birbirine çok yakın iki ülke. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve iş birliğini geliştirebilmesi için bu fuarlar da çok büyük fırsat." diye konuştu.
Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı da Maarif Vakfının daha önce Sudan
ve Mali'de gerçekleştirdiği fuarların ardından Tunus'a geldiğini anlatarak, "Vakıf olarak ülkeler arasındaki köprüleri açık tutmayı önemsiyoruz. Ülkemizdeki eğitim alanındaki altyapıyı başka ülkelere taşımak ve buradaki insan kaynağına katkı sağlamak istiyoruz. Bu fuarın iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.