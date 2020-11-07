Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda - Son Dakika

Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda

07.11.2020 09:21
Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda, System.String[]

'Yükseköğretimin Oscar'ları' olarak kabul edilen "THE Awards Asia 2020" ödül programının 'En İyi İş Yeri' kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi, ilk sekize kaldığını duyurdu.

'Yükseköğretimin Oscar'ları' olarak kabul edilen "THE Awards Asia 2020" ödül programının 'En İyi İş Yeri' kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi, ilk sekize kaldığını duyurdu.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, üniversitelerin 10 kategoride yürüttüğü en iyi uygulama örneklerine verilen THE AwardsAsia 2020 ödüllerinde kısa listeye kalan üniversiteler açıklandı.

TÜRKİYE'DEN GİREN İKİ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ

Uluslararası yükseköğretim camiasında 'Yükseköğretimin Oscar'ları' olarak kabul edilen ve Asya kıtasındaki üniversitelerin de dahil edildiği ödül programında İstanbul Aydın Üniversitesi, "en iyi işyeri' kategorisi ile öğrenciler için üstün destek alanında en iyi 8 üniversite arasında yer almaya hak kazandığını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, yaklaşık 30 ülkeden 150 üniversitenin başvurduğu ve 10 kategoride 60 üniversitenin kısa listeye girdiği THE Awards Asia 2020'de tüm kategorilerde Türkiye'den listeye giren 2 üniversiteden biri olduğu açıklandı. Ödül kazanan üniversiteler, Kasım 2020'de düzenlenecek gala gecesinde açıklanarak ödüllerine kavuşacak.

"HEDEFİMİZE GİDEREK YAKLAŞIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bizim kuruluşumuzdan beri her fırsatta dile getirdiğimiz bir hedefimiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye'nin en iyi ilk beş, dünyanın ise en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı hedefliyorduk. Bunu dillendirdiğimizde de zaman zaman müstehzi geri dönüşler alıyorduk. Bugün bu hedefimizin ne kadar gerçekçi olduğu ve hedefimize ne kadar yaklaştığımızı bu gibi verilerle de görüyoruz. Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, başarılarına her gün bir yenisini daha ekleyerek hedefine ulaşacak. Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toprağı ve toplumuyla özümseterek ekonomiye katma değer sağlamaya devam edecek, Ulu Önder Atatürk'ün 'en hakiki mürşit' olarak gösterdiği bilime küresel çapta katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BİLGİYİ YORUMLAMA YETİSİ VERİYORUZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin çalışma prensibinin 'önce insan' olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Biz tüm hedeflerimizin önüne insanı koyarız. Bu nedenle gerek akademik, gerek idari, gerekse de hizmetli personelimiz için yasaların öngördüğü şartların bile üzerinde uygulamalarımız var. Eğitim öğretim ve araştırma odağımızın yanında işveren markamızı da geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Üniversitemizde yöneticilerin yarattığı organizasyonel iklimi, hangi liderlik stillerini kullandıklarını ve çalışan bağlılığını düzenli olarak ölçüyoruz ve hedefler koyuyoruz. Yetkinlik yönetimi yaklaşımı ile idari ve akademik personelimizin kariyer gelişimini teşvik ediyoruz. Her düzeyde kadın istihdamına sağladığımız güçlü katkının yanında sadece cinsiyet eşitliğinde değil, her türlü ayrımcılık konusunda önleyici politikalar izliyoruz. Üstelik tüm bunları yaparken işlettiğimiz kalite güvencesi yapısıyla süreç ve prosedürlerimizidokümante ederek güvence altına alıyoruz. Dolayısıyla bu ödülü sonuna kadar hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda
Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda
Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda

İstanbul Aydın Üniversitesi, Oscar Ödülleri, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversiteleri 'Yükseköğretimin Oscar'ı' yolunda - Son Dakika


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